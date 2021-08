Incoherente e injusta resolución de sala regional de Toluca del TEPJF

Alianza pretende arrebatar en tribunales lo que no pudo ganar en las urnas

Todo nuestro respaldo a Mary Carmen Bernal Martínez y exigimos respeto a la voluntad popular

El Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo en Michoacán, Reginaldo Sandoval Flores calificó de incoherente e injusta la resolución emitida por la sala regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y agregó que este órgano se suma a la lista de ue deben someterse a una verdadera revisión por tomar decisiones que ponen en duda sus conductas que a primera vista parecieran tener una motivación extraordinaria, que no son ética, ni jurídica ni moral.

El también Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo dijo que los argumentos por las cuales la sala regional de Toluca del TEPJF determinó anular la elección en el distrito federal 03 son absurdos y que no tienen relación con los resultados que emitieron los más de 74 mil michoacanos con su sufragio. Recriminó, además, que esta institución esté precisamente activamente violando la voluntad popular que avaló el triunfo de la coalición Juntos Hacemos Historia.

Sandoval Flores pidió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que rectifique esta decisión, pues no existe ninguna evidencia de que el tema de los influenciadores no quedó claro que lo que la alianza no pudo ganar en las elecciones, pretende ganarlo en la mesa de los tribunales a como dé lugar, aunque eso implique utilizar recursos extraordinarios.

El líder petista y parlamentario recordó que el proceso electoral vivido en Michoacán, fue una “elección de estado”, que es precisamente ese en que se utilizaron todos los recursos disponibles del aparto gubernamental para incidir en los resultados electorales y lo que no pudieron ganar en las urnas, pretenden arrebatarlo en los tribunales, como es el caso del distrito federal de Zitácuaro, lo que precisamente tendrían que impedir en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El Coordinador del PT en la Cámara de Diputados, manifestó su total apoyo a la Diputada Mary Carmen Bernal Martínez quien ganó en las elecciones con una diferencia de más de 9 mil votos con respecto al segundo lugar, lo que evidencia el cariño que el pueblo de este distrito tiene por la parlamentaria que ha demostrado ser mujer de principios inquebrantables, honesta y apegada a la justicia y la verdad.