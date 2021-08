Respalda gobierno a michoacanos para obtener pensión de EU

• Más de mil 800 michoacanos han logrado acceder a una pensión del Seguro Social estadounidense

Morelia, Michoacán, a 8 de agosto de 2021.-Gracias al apoyo del gobierno del estado, un total de mil 868 michoacanos han logrado acceder a una pensión del Seguro Social de Estados Unidos durante esta administración.

Esto significa que durante el gobierno del gobernador Silvano Aureoles Conejo casi una persona por día ha logrado acceder a este beneficio por haber laborado en el campo del país vecino.

Actualmente Michoacán cuenta con diez mil 635 beneficiarios del seguro social americano, lo que permite un ingreso mensual a la entidad de seis millones 806 mil 304 dólares por este concepto.

Son miles los michoacanos que gracias al trabajo realizado por el gobierno estatal con el gobierno norteamericano hoy gozan de un recurso que les ha ayudado han mejorar su calidad de vida.

Este es el caso de Gonzalo Sáenz Tapia, quien hace unos días recibió su pensión por los 50 años que trabajó en la unión americana.

“Yo así enfermo como estoy apenas podía ganarme algo trabajando aquí en el campo, pero no nos alcanzaba, nos veíamos muy afectados por la crisis, teníamos que comprar medicinas y no nos alcazaba. Esta ayuda nos cayó como anillo al dedo, bendito Dios”, refiere Gonzalo.

Originario de la comunidad de San Sebastián, en el municipio de Chucándiro, Gonzalo y su esposa Guadalupe Zavala forjaron su vida y la de sus diez hijas e hijo, con el dinero que él percibía trabajado en la pisca de fresa, uva y naranja, en los campos de Estados Unidos.

“Estaba joven la primera vez que fui, tenía 26 años, dejé de ir a trabajar allá a los 65 años, ahorita tengo 75, o sea que dejé de ir hace diez años. Tuvimos once hijos, diez mujeres y un hombre y mi esposa Guadalupe se quedaba a cargo de la familia siempre, yo venía para fines de año o cuando escaseaba el trabajo allá. Ahora que ya estamos grandes la situación estaba muy difícil aquí y se agravó con esta enfermedad que anda, la mera verdad la estábamos pasando mal”.

Frente a esta situación, Gonzalo decidió acudir a la Secretaría del Migrante (Semigrante) para solicitar asesoría y apoyo en el trámite de su pensión estadounidense, misma que le fue autorizada tras cumplir con todos los requisitos.

“Casi pase toda mi toda mi vida trabajando en Estados Unidos y pues ahora creo que es justo recibir la pensión que me están mandando, es como una recompensa por la vida que dejé en Estados Unidos, todo el trabajo que aporte para ese país, para mantenerme y comprar las medicinas que necesito para estar bien de salud. Si no tuviéramos el apoyo de los que trabajan aquí en la Secretaría del Migrante pues yo creo que no hubiéramos logrado obtener nada, para uno resulta muy difícil saber qué y cómo hacerlo”.

Para apoyar a los connacionales, la Secretaría del Migrante funge como canal de comunicación oficial con la Unidad de Beneficios Federales de la Embajada Americana en México.

Se recaba la documentación necesaria para iniciar el trámite de pensión ante el gobierno americano y se envía vía correo electrónico a la Unidad, junto con los formatos oficiales qué hay que llenar para poder iniciar el trámite.

Además, a través del correo electrónico se le da seguimiento a cada caso y cuando el pensionado tiene algún problema con su pensión se le apoya a solucionarlo, también por lo menos una vez al año se les ayuda a enviar a los Estados Unidos un documento llamado carta de sobrevivencia para que la pensión no sea suspendida.