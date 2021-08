Resolución del TEEM era previsible, actuaron por consigna; seguiremos ante el TEPJF nuestra ruta de defensa del voto: Carlos Herrera

*Carlos Herrera dijo que los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán no estuvieron a la altura del interés de las y los michoacanos, sin embargo, las pruebas que se presentaron son suficientes para que el Tribunal Federal falle a favor del Equipo por Michoacán.

MORELIA, MICHOACÁN, A 10 DE AGOSTO DE 2021.- La declaratoria de validez de la elección a gobernador por parte del pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) era previsible, ya que actuaron por consigna y con evidente sesgo político, sin embargo existen los elementos jurídicos suficientes para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revierta la determinación del órgano local.

Así lo manifestó Carlos Herrera Tello, quien en conferencia de prensa, sostuvo que ya se vislumbraba que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán haría oídos sordos a los alegatos y pruebas de las irregularidades en el proceso electoral presentadas por el Equipo por Michoacán.

“Para las y los magistrados no es importante que hayan violado la ley y que haya evidencias, que hayan violado la veda electoral, no es importante que en el Gobierno Federal existieran menciones permantes, tampoco los audios y videos donde los michoacanos les comparten de cómo fueron condicionados con los programas sociales para votar por Morena; tampoco tiene relevancia que haya varias regiones que tengan participaciones de más del 80 por ciento, con votos en cero para el Equipo por Michoacán, tampoco las denuncias que fueron notariadas de todos los seres humanos que fueron a votar obligados y finalmente no es importante que la diferencia entre el primero y el segundo sea menor que la cantidad de votos nulos”, afirmó.

Acompañado del área jurídica del Equipo por Michoacán, explicó que la gente tiene claro lo que pasó en esta elección y hoy lo que se tiene es una sentencia alejada de lo que los michoacanos sabemos y vivimos.

“Tampoco es como que estemos sorprendidos, sabemos cómo funciona y cómo ha funcionado. Es un sistema que se encuentra agotado y en esto coincido con el Presidente, son defensores de una serie de acuerdos políticos que los hacen llegar al Tribunal y otros órganos autónomos y eso hace que se impida que ejerzan con claridad la justicia”.

Adelantó que el Equipo por Michoacán esperará la notificación para presentar el primer juicio de revisión constitucional en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra la decisión de desestimar las pruebas.

“La única instancia para la que nosotros diseñamos el juicio madre es el Tribunal Federal. Cada uno de los temas que expusimos fueron notariados. Alguien tendrá que hacer su chamba que es el tribunal federal que tiene hasta el último día de septiembre para determinar que es lo que va a pasar”, finalizó Herrera Tello.