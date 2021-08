Jóvenes del PRD alzan la voz con fuerza, mente y corazón

El PRD es el partido de las oportunidades, destacan en foro de Juventudes

El PRD Michoacán avanza con la energía de jóvenes y la experiencia de fundadores



INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ SÁB-14-AGO-2021/El Partido de la Revolución Democrática (PRD) históricamente ha sido el instituto político de las oportunidades, el que ha abierto las puertas a las juventudes, mujeres, a la diversidad sexual, sectores sociales y de la sociedad civil, coincidieron en señalar las y los jóvenes que participaron en el Foro “Análisis del Proceso Electoral en Michoacán 2021”, que se realizó con motivo del Día Internacional de la Juventud.

En el foro virtual, que condujo Nancy Estrada Castro, participaron Brissa Arroyo Martínez, Secretaria de Comunicación Política; Helder Valencia Soto, Secretario de Planeación Estratégica y Organización interna; Rogelio Díaz Escalera, Secretario Técnico; Yunuen Zamai Estrada Rentería, Delegada política en la región Sierra-Costa; Osvaldo Cabrera Bahena, representante de los Jóvenes del PRD Michoacán, quienes compartieron su experiencia de lo que representa el formar parte de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE), pero también el trabajo realizado antes de formar parte de este gran equipo.



Asimismo, se contó con la presencia de los Comisionados Juveniles del PRD y jóvenes provenientes de diversas regiones del estado, como Javier Robledo, integrante de la Dirección Municipal Ejecutiva de Morelia, Octavio Villanueva, representante de la Diversidad Sexual y militante del PRD, Jesús Josafat García, activista social y representante de los jóvenes urbanos del PRD, José Antonio Piña Santiago, liderazgo juvenil del PRD, Valeria Rangel, Auxiliar en el área de Comunicación Política, Julio Santoyo Hernández, Secretario de Asuntos Electorales y Política de Alianzas de la Dirección Municipal Ejecutiva de Morelia.

“Yo le reconozco a este Partido lo que soy, lo que me ha aportado y lo que he logrado; aquí me mantendré, fiel al PRD, porque, yo les digo una cosa, nosotros somos jóvenes perredistas de vocación, no de ocasión, no estamos por un sueldo o por chamba, estamos por las ganas de transformar Michoacán”, expresó Helder Valencia Soto, Secretario de Planeación Estratégica y Organización interna del PRD.



“Todos estamos aquí por un proyecto, estamos más allá de buscar un puesto público, no podemos crearnos esta mentalidad de que si no tenemos un cargo de representación no podemos hacer nada; la política es tan noble que nos permite encontrar e identificar las necesidades y causas de nuestro entorno”, Brissa Arroyo Martínez, Secretaria de Comunicación Política del PRD.

*Voces de las Juventudes del PRD*

“Este proceso electoral fue un poco diferente porque íbamos con otros dos partidos, uno que se limita un poco en las diferentes preferencias sexuales, pero al final pudimos hacer un gran equipo, y en los municipios pudimos impulsar candidaturas de la diversidad sexual”, Octavio Villanueva



“Esa es una gran fortaleza el PRD, la diversidad de ideas, la pluralidad en el pensamiento, pero también sus luchas para la democratización del país”, Javier Robledo

“Lo que estamos buscando es que los jóvenes no se sientan oprimidos, rechazados, porque es un sector del cual si no se le pone atención, se pueden perder, por eso, intentamos incluir a los jóvenes de los sectores urbanos en la política”, Jesús Josafat

“Ya hay personas que han llevado la responsabilidad y que han cargado sobre sus hombros el avance de nuestro partido y de lo que se ha construido, pero en algún momento se tendrá que delegar en nosotros los jóvenes y tenemos que estar preparados”, José Antonio Piña Santiago

“Se ha dado inclusión a las mujeres, pero considero que aún nos falta mucho, no es solamente que existan las acciones afirmativas, sino que también se deben ejecutar, deben ser una realidad”, Yunuen Zamai Estrada Rentería, delegada política Sierra-Costa

“Fue un gran reto este proceso electoral, tuvimos que hacer mucho trabajo de acercamiento y de profesionalización para que en todos los municipios conocieran el manejo de las plataformas digitales, pero también para incluir a todos los sectores”, Valeria Rangel

“Hay que estar preparados para todo, aprovechar las oportunidades de la vida, y hoy quiero recordarles que ningún trabajo es pequeño si lo sabemos hacer bien, no hay que ser conformista y también ser conscientes de que podemos estar un día arriba y otro día abajo”, Rogelio Díaz Escalera

“He trabajado en muchos temas con las mujeres, los jóvenes, diversidad sexual, todo esto con el liderazgo de la Maestra Vero, ella me ha dado una gran oportunidad de estar dentro del PRD en donde he tenido una gran experiencia”, Osvaldo Cabrera Bahena

“El PRD con la tradición democrática y lucha social no puede permitir que sigan sucediendo cosas que dañen a nuestro país, los jóvenes deben involucrarse y luchar para cambiar lo que está ocurriendo”, Julio Santoyo Hernández

“En el proceso electoral, más que las diferencias nos unieron las causas, y la causa era Michoacán, yo me quedo con la experiencia de este gran trabajo y de hacer grandes amigos, nadie imaginaba que podíamos estar juntos con liderazgos de otras fuerzas políticas del PRI o del PAN”, Nancy Estrada Castro, enlace juvenil del PRD.