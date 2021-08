GRINGA, GRINGA: ¡Y cuando el mole!

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ LUN-16-AGO-2021/ No es lo mismo que te feliciten por ser una “gran mujer” a que te reconozcan por ser gran profesionista e inteligente” hay un abismo de diferencia ¡bien por Yuliana los integrantes de colegios le reconocieron su trayectoria laboral, aclarado laboral, no sexual!… entra con el pie derecho, aunque en país de ciegos el tuerto es Rey…



Bueno se unieron 6 colegios para pedirle al electo Campestre que les dé chamba, consideran que son los perfiles, Hey ¿y cuándo se despertaron en dónde tenían el dedo?



Los colegios ya bautizaron a la síndica como la “Muy muy” y no por presumida ¡será porque utiliza demás la muletilla “muy” muy necesariamente si hay que ser, saber ser y saber hacer ¡yupe!



Y a la denuncia me atengo, ya bautizaron también a Charly Chifla, lo presentaron como la “la regidora”, y no aclararon, son llevados, porque no creo que le sepan algo ¿no?



Y mientras Nacho Campestre ya anda en chinga entretiene a sus funcionarios con cursillos de “formación política” con Luisito, no pos si harta cátedra, capacitación pura, pero pura “marde…”



“ya párenle de andar atrás de Nacho Campestre” de maestras hasta choferes les urge figurar pero muy bien que en la campaña decías “no le den el voto a Nacho porque ganará Miguel” y hay capturas de pantalla, ex directora ya no lo busque.



Las orejas abundaron en las campañas de mentiras, odio, desprestigio, prepotencia, soberbia y altanería…



¡No chillen porque están apareciendo nuevos trabajadores basificados y sindicalizados! Todos hacen lo mismo, aquí el que tiene más saliva come más pinole, pero ahora si les duele.



Y qué importa si la secretaria de media ambiente otorga licencias para construcción sin que el solicitante cumpla los requisitos, y queeé tieeeniii… al cabo ya se va para su casa.



Oh que los del carretón municipal acuerden que primeo pase el de cobró y media hora después ellos.



¿Cuál de los dos amantes sufre más penas, el que se va o el que se queda, Ya nada importa, para los que se van, Tampoco importa que los baches los tapen con granzón, y que Capasu tenga toda la ciudad con hoyos… abre y no sierra.



Bueno pos es el año de hidalgo, “¡chingue su madre quien deje algo!” ¿Será? Pues se registró un robo en tesorería, una camioneta en PC, dicen que varios predios y por si fuera poco hay un nuevo paracaídazo atrás de Home Depot…



En sindicatura no entregaron la información completa para revisar el buen trabajo y pos quedó con los indicadores en rojo, por incumplir con la entrega, a tiempo, de la información necesaria sobre el trabajo realizado.



Los que se sienten empleaos por Nacho están como el lechero, primero compran el litro y después la vaca. Ya están presumiendo y sub contratando personal, ¡íralos…! Algunos a cambio de ir a Dallas.



Será verdad que un ex funcionario, manriquista, estrenará Gym, que equipará con artículos que le pidió a los dueños de gimnasios ¿Apoyos para la campaña? Pos “La Roca” Barragán está enojado, porque las pesas de 25 mil que entregó están justo en ese negocio que abrirá próximamente, nombre si “Cuando la perra es brava hasta a los de la casa muerde”



Más vale pájaro que un ciento volando, así dice el dicho así que Ramsés Quecosa ya tiene garantizada la chamba como decenas de manriquistas, incrustados ya en la nómina y con base y sindicalizado ¿tendrá vergüenza?



Si lo sabe Dios que lo sepa el mundo, la familia del Río está en la nómina bien protegidos y cómo no? Todos esos manris, van a sufrir el deasamor cuando los manden a oficinas x sin figurar tanto. O simplemente los congelan a no hacer nada.



Nacho recibirá 130 laudos, personas que fueron despedidas y que ahora os ramoncitos no solo los reubicarán también les tendrán que pagar salarios caídos ¿de cuánto estamos hablando?



No pos debería decomisar residencias adquiridas con el patrimonio y así como las chichis y nachas pagadas con dinero del pueblo, también esos bienes inmuebles hay que auditar, ya dijo Carlitos Manzo que será lo primero que hará ahora ¡cumple! Carlitos sombrero.



