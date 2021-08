Llegaremos hasta la última instancia legal: Teresita Herrera

Equipo por Michoacán respalda a Oscar Escobar y Jaime Hinojosa

– Escobar Ledesma acudirá a la Sala Superior a presentar un recurso de Reconsideración Constitucional.

COMUNICADO 320/MORELIA, MICHOACÁN, 18 DE AGOSTO DE 2021.- Somos totalmente respetuosos de las instituciones pero acudiremos a la siguiente instancia legal, haremos valer la decisión de la ciudadanía, afirmó Teresita Herrera Maldonado, presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN).

“Somos respetuosos y lo hemos sido siempre de las instituciones, hoy también, haciendo Equipo por Michoacán. Estamos en nuestro derecho de acudir a la siguiente instancia que es la Sala Superior y confiando en nuestras instituciones, a las cuales nos debemos y respetamos como partidos políticos, serán garantes de la legalidad”.

En rueda de prensa, Herrera Maldonado señaló que no se puede anteponer a la voluntad de los ciudadanos un tema de error en impresión de boletas.

“El tema de las boletas, las cuales imprimieron de manera errónea, ha sido el argumento principal para anular la elección. Sin embargo como ustedes lo saben el triunfo en este distrito de Tacámbaro fue contundente, él ganó con más de 30 mil votos, de manera contraria el partido que está impugnando no obtuvo ni 900 votos”.

En su turno, Carlos Herrera Tello expresó que el Equipo por Michoacán continuará en la defensa de Oscar Escobar, como diputado local y Jaime Hinojosa Campa, por la alcaldía de Maravatío.

“Vamos a defender los votos con todos los recursos legales porque nosotros somos los que respetamos las reglas, las leyes, los que creemos en el Tribunal Federal”.

Herrera Tello señaló la importancia de respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

“Es vergonzoso que miles de voluntades ciudadanas que acuden a la urnas a votar se enfrenten a la posibilidad de tener que volverlo a hacer, imagínense el costo que tiene, esa lana debería estar comprando vacunas. Seguiremos trabajando en equipo para respaldar la voluntad de las y los michoacanos”.

Asimismo, Oscar Escobar Ledesma, diputado local por el distrito 19, anunció que continuará su proceso en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Soy demócrata, somos respetuosos de los órganos electorales, de los tribunales, seguiremos cuidando que sea un proceso transparente, que los magistrados se apeguen a derecho, que podamos defender la voluntad de los ciudadanos y que esto en un futuro no se vuelva a repetir”.

Recalcó que el triunfo en el distrito 19 fue de manera contundente al alcanzar más del 35 por ciento de la votación para diputado local.

“Me siento tranquilo porque cuidamos la campaña, respetamos la ley y la voluntad de los ciudadanos. Su servidor ganó con más de 33 mil votos, un triunfo contundente. Hago un llamado a los ciudadanos del distrito 19, no fue error de mi partido, de mi candidatura, ni de los ciudadanos, fue un error atribuible a un Instituto Electoral de Michoacán o a una empresa, a Talleres Gráficos que no cuidaron el trabajo”.

En su turno, Víctor Manríquez González, dirigente del Partido de la Revolución Democrática, reconoció que el Equipo por Michoacán continúa trabajando unido en una agenda en común y en respaldo para los candidatos electos.

“Estamos convencidos que un partido que no tiene ni el 2 por ciento de votos, con un porcentaje muy bajo están anulando un proceso electoral. Es importante que nos escuchen que hay por parte de ellos tres partidos políticos el total apoyo a nuestros amigos Oscar Escobar y Jaime Hinojosa. No estarán solos en esta defensa jurídica, somos respetuosos de las instituciones, no compartimos está resolución, por eso iremos a la Sala Superior”.