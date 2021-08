Escuelas particulares rechazan plan de regreso a clase

RECHAZO TOTAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARTICULARES A NOM 237 POR INVASIVA DE LAS FACULTADES DE LA SEP: PARTICULARES

* Economía proyecta que la educación deje de ser un Servicio Público como lo señala la Ley General de Educación y quiere, a toda costa, poderlo regular para que se considere como una actividad comercial

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2021

Las instituciones particulares de educación de los distintos grados académicos y a nivel nacional, “rechazamos total y absolutamente” el proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-237-SE-2020, que terminó de elaborarse el pasado lunes 23 en las oficinas de la Secretaría de Economía, ya que durante las 12 sesiones que pretendían ser de diálogo intenso para encontrar consensos en el objetivo del procedimiento, nunca se escucharon los argumentos de los directamente afectados y se tratará de imponer una regulación que viola el estado de Derecho, es inconstitucional e invade facultades y preceptos que ya se encuentran en jurisdicción de la Secretaría de Educación.

María Luisa Flores del Valle, presidente de la Alianza para la Educación Superior (ALPES) dijo a nombre de las instituciones particulares que, además de los anteriores argumentos, el proyecto carece de sustento ni materia para ser creada, pues no se han transparentado ni los datos solicitados por las particulares ni el 0.08% de las denuncias que para la SE justifican la creación de la misma.

La dirigente expresó que a través de esta norma, donde se atenta no sólo contra el estado de Derecho, el Estado Mexicano pretende renunciar a su obligación de salvaguardar el derecho humano a la educación, para trasladarla a los particulares, mediante una artimaña que facultaría a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) —que sólo tiene jurisdicción para temas netamente comerciales y no para servicios educativos—, a sancionar a la institución que no mantenga el servicio escolar a pesar de la falta de pago de cuotas.

Esto es contrario a lo establecido al día de hoy, dijo María Luisa Flores del Valle, sobre la posibilidad de dejar de prestar el servicio de educación a aquel educando cuyos padres dejen de cubrir sus cuotas por tres meses. Con esta norma la Secretaría de Economía pretende que sean los particulares quienes carguen con el costo educativo de alumnos con padres morosos. Es decir, se nos estaría obligando a trabajar sin cobro y, con el ejemplo de sólo uno, se desencadenaría la quiebra de la escuela.

Además, la Secretaría de Economía proyecta que la educación deje de ser un Servicio Público como lo señala la Ley General de Educación y quiere, a toda costa, regularlo para que se considere como una actividad comercial. “Quiere obligar a las instituciones particulares a que suscriban un contrato de adhesión con la secretaría de Economía, por lo que estamos en desacuerdo porque no sólo invade facultades, sino que sobre regula nuestra actividad y propiciará la creación de elementos para generar corrupción”.

Itzel Carmona, integrante del Consejo Directivo de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares A.C. (CNEP), expresó que la educación siendo un fenómeno intangible, de ninguna manera cae dentro de las actividades que pueden ser comercializadas y, en caso de que la norma propuesta entrara en vigor, sería una atrocidad pues se daría la calidad de mercancía a un derecho fundamental.

Salvo que, agregó, como suele ocurrir, ahora mismo hay empresas interesadas en impulsar la norma, y quizá haya algún fin avieso escondido, con intereses económicos, por el número de escuelas particulares a evaluar o verificar, como ya lo advierten vendedores de los servicios de ciberseguridad.

Es indispensable aclarar que somos instituciones educativas particulares, como lo marca la Ley General de Educación, y no privadas, abundó Flores del Vallle, pues no somos privativas de Nada y, que las instituciones educativas que dependen del estado también cobran cuotas por sus servicios, sin embargo, la NOM no las contempla dentro de sus lineamientos, lo que, además, hace una NOM discriminatoria.

La pandemia por Covid-19 vino a cambiar nuestras vidas, a transformar nuestra cotidianidad y a ponernos retos que debemos enfrentar cada día. Hemos debido reinventarnos para dar clases en línea cuando no estábamos preparados; hemos mantenido a nuestro personal sin reducción de salarios y el pago de la renta de nuestros planteles, a pesar de las bajas en la matriculación durante el ciclo que acaba de concluir, agregó la presidenta de ALPES a nombre de las instituciones particulares de Educación.

“Hoy nos preparamos para abrir, estamos construyendo un sistema de educación híbrida que llegó para quedarse y eso implica inversión en momentos de crisis; planeamos esquemas educativos incluyentes, efectivos y resilientes; preparamos una apertura efectiva de nuestras aulas, que requiere de decisiones importantes, con medidas sistemáticas, maduras y con visión de futuro”.

Pero, cuando más lo necesitamos para poder responder con más y mejores condiciones a nuestra comunidad, observó, “no sólo nos falta el apoyo, sino que se nos carga la pesada lápida que ya venimos arrastrando y que, de imponerse la norma NOM 237, significaría el cierre inmediato de por lo menos 18 mil escuelas a nivel nacional, las más pequeñas, las que prácticamente subsisten al día y que, por lo tanto, repercutiría en un impacto social dañino a padres de familia, niños y jóvenes”.

En realidad, hemos sido víctimas de una epidemia que no se acaba y que nos llama a enfrentar el futuro con resiliencia, con decoro, con firmeza y con más entusiasmo que antes, sostuvo Flores del Valle. Estamos preparados, cada día ponemos nuestro mejor esfuerzo, pero está muy claro que no podemos recibir, como tampoco soportar, una norma más como la NOM 237, que acabará de sepultar a un número significativo de escuelas que hoy apenas sobreviven. “NO a la NOM”.

BOLETÍN DE PRENSA

VUELTA A CLASES PRESENCIALES DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES QUE HAYA

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2021

A 17 meses del confinamiento y con un nuevo incremento en el número de contagios y personas fallecidas por el Covid-19, los prestadores del servicio público de educación en instituciones particulares, expresaron que el regreso a las aulas es una urgencia, pero debe hacerse de modo sistemático, paulatino, articulado, ordenado, con una estrategia integral de cuidados efectivos y una política adecuada a la curva epidemiológica, al contexto social y considerando los recursos de cada institución.

A nombre de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares A.C. (CNEP), su presidenta María de Jesús Zamarripa Guardado, dijo que la propuesta de su organización, articulada con las federaciones, es hacer viable el regreso y contar con opciones claras. “Pedimos también que haya una vigilancia a nivel nacional de los mandos medios y supervisores para que no hagan presión hacia los directores a favor o en contra de una u otra modalidad”, agregó.

Por su parte, María del Pilar Martínez Aragón, Presidenta de la Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEP (ANEPPI), agregó que tras la reciente clasificación de la educación como actividad esencial, para el regreso a clases presenciales casi la totalidad de las Instituciones Particulares se reportan listas con las diferencias propias de cada entidad federativa en el País, al haber satisfecho la totalidad de las normas de bioseguridad establecidas y otras más que se han considerado convenientes. Además de lo necesario para la salud socioemocional de los estudiantes, buscando así salir de la crisis de aprendizaje.

Agregó que el retorno a las aulas debe ser voluntario y con total corresponsabilidad entre los padres, el personal educativo y el gobierno, cada uno en su ámbito de competencia porque tarde o temprano este día habría de llegar. “Ahora, lo importante es cómo afrontarlo para construir una nueva normalidad resiliente, donde el cuidado corresponsable de la salud es el eje fundamental para la recuperación del país”.

Martínez Aragón expresó que las instituciones particulares de educación han sido fuertemente golpeadas por el confinamiento decretado el 23 de marzo de 2020, provocado por la llegada de la pandemia a nuestro país, porque:

 Debimos reinventarnos para ofrecer nuestro servicio de educación a los alumnos, en modalidades nunca antes exploradas por la gran mayoría, como son las clases en línea.

 Tuvimos que realizar inversiones en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) para comprar servidores, hardware’s y software’s, computadoras y cámaras, con el propósito de cumplir con altas expectativas nuestra misión educativa.

 Mantuvimos nuestro compromiso laboral con nuestros colaboradores para continuar ofreciendo una educación de calidad, sin demérito de la distancia.

 Cumplimos con nuestras obligaciones del pago de rentas y todos los demás servicios inherentes a los planteles educativos, además de impuestos, pese estar desocupados e inactivos por largos 17 meses.

 Sufrimos la deserción de 155,400 alumnos, quienes dejaron sus estudios sin concluir, tras la declaración del confinamiento porque en sus hogares carecieron de recursos para comprar laptops, computadores o teléfonos celulares para tomar las clases en línea o porque sus padres perdieron el empleo. (*)

 Para el periodo 2020-2021, 243 mil alumnos que terminaron el ciclo anterior no se inscribieron en las particulares por falta de recursos, lo que suma 398 mil registros menos.

 Además, del ciclo escolar 2019-2020 al 2020-2021, 302 mil alumnos cambiaron de la escuela particular a pública y 285 mil de la pública a la particular, para un déficit de 17 mil alumnos.

 El periodo 2021-2022 no pinta mejor que los otros porque las condiciones económicas de los hogares se han deteriorado aún más por el prolongado cierre de actividades, pérdidas de empleo y otros factores adyacentes.

A pesar de este escenario incierto, dijo María del Pilar Martínez Aragón, las Escuelas Particulares se han preparado para recibir a niñas, niños, adolescentes y jóvenes para el ciclo que formalmente iniciará el próximo lunes 30 de agosto.

Para ello, se han realizado importantes inversiones en recursos tecnológicos, en la preparación de las instalaciones, la creación y ejecución de protocolos y capacitaciones para continuar dando el servicio educativo en modalidad Híbrida o Mixta. Asimismo, están comprometidos a impulsar y respetar los más estrictos protocolos de salud e higiene para evitar cualquier contagio en nuestra comunidad.

De igual forma, impulsarán la carta de corresponsabilidad para los padres, como una forma más de promover los cuidados entre los educandos y fomentarán, de acuerdo con la capacidad e infraestructura de las escuelas, la posibilidad de migrar de una modalidad presencial a híbrida o viceversa.

Finalmente, María de Jesús Zamarripa Guardado expresó que a nivel nacional existen al día de hoy diversas formas cómo están planeando el retorno a las aulas, de acuerdo con los gobiernos locales y la capacidad de infraestructura instalada. Así, por ejemplo, en Nayarit el retorno será presencia, pero también en línea para las familias que no están de acuerdo; en cambio, 3 municipios de 20, no autorizan clases presenciales o híbridas, por alto índice de contagios.

En Guerrero será Presencial para los municipios con pocos casos de COVID, mientras en las ciudades grandes donde hay mayoría de casos, la decisión será de los directivos y padres de familia. Algo parecido sucede en Jalisco y Durango. En Sonora y Querétaro se hará de forma escalonada mientras en Oaxaca, Tamaulipas e Hidalgo se realizarán virtuales por el semáforo que hoy está en rojo.

En Aguascalientes ya están tomando clases de forma presencial en media y superior y el 30 de agosto se unirá la educación básica, mientras que Chihuahua, Michoacán, Campeche, Baja California y Puebla iniciarán de forma híbrida y escalonada. Mientras en Guanajuato, Nuevo León, Chiapas, Morelos y Veracruz cada escuela junto con los padres decidirán.

(*) Fuente: Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020