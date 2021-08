GRINGA, GRINGA: Sin pretextos, a cumplir lo prometido

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ LUN-30-AGO-2021/ ¡Ay, Dios mío! En la polaca el mundo anda loco, mientras una licenciada esposa de un político panista resulta ser empleada en relaciones exteriores, una representante popular que acreditó el bachillerato en el Ceneval, resulta ser Licenciada, nos pos no… eso se llama usurpación de profesión, al rato que a ASM les pida cédulas ay tá la chingadera.



Ahora resulta que la esposa de un ex candidato es trabajadora en relaciones exteriores, lo chistoso es que se presentó el 16 de agosto a trabajar por primera vez ¿de qué se trata?



Nacho cuenta con representantes populares integrales, así que hay una representante popular que bailará danza árabe el día del padre, del abuelo y del niño, aunque en 2006 a eso se dedicaba esperamos que lo siga practicando…



Caray cuándo el pasado nos alcanza, tarde o temprano tu vida pasada, personal o no, se convierte en vox populi, el precio de ponerse zapatos de política, aunque no seas, como el baile árabe “por contrato o prepago”.



Elvia Peñaloza, siente que se sienta en la de Gil del Río, hay que ver como dice un amigo priista una cosa es en campaña y otra cuando es gobierno ya una vez le pasó con Ramoncito que le prometió bajarle la luna y las estrellas.



Pero varios ex manriquistas están listos para su regreso con pie derecho, como Emilio el que escapó y por tantito le toca, cuando trabajaba en el panteón y se quiso comer el pastel él solito.



Alan Huevas trabajó en la secretaría particular con Vicko Manrico y metió muchas factura de una distribuidora de pintura, ahora es el particular de Nacho campestre ¿seguirá con las mismas mañas?



y Omar Trijeros, en obras públicas con Miguel Paredes, pues Omar fue el encargado de ejecutar el proyecto de las luces inteligentes del paseo, en las que gastaron más de 10 millones de pesos y utilizaron trabajadores del municipio y focos Philips… así que a la mejor Omar no es compatible con el equipo de Nacho Campestre, también estuvo con Ratul Morrón y fu despedido por irregularidades.¿Qué cosas, no?



Iván Bravo, se encargó de la dirección de residuos sólidos, se dijeron tantas cosas como la ordeña de vehículos, junto con su ahora entenado, lo tienen bien grabado y de su salida se apunta que no explicó algunos manejos financieros y quedó fuera ¿Son meros dichos? Indirectamente case es de la familia de Nacho Campestre, porque es novio de la prima… tons familiares no estarán dentro de la nómina.



¡Oooh! Qué lamentable pero Nacho trabajará en tres ejes principales “NO MENTIR, NO ROBAR, NO TRAICIONAR” algunos incumplen la regla madre, como sugerencia a Nacho Campestre revise sus invitaciones, traen un errorcito de usurpación de funciones… es delito.



Bueno aunque los priyistas ya están en Morena “Primor”, muy pronto podrá ser una realidad y ese partido en ruinas que solamente conserva el logo, porque participarán con AMLO en el congreso, hay que ver para creer.



Los priistas dicen que Jaimito Heredia hijo putativo de Chucho Reyna es el único que queda en el PRI, con su grupo, pero en realidad ¿trabaja para el PRI? los priistas cambiaron logo, ahora son PRIMOR. Sólo eso.



Cuándo los hijos hablan, las amantes se pelean y salen asuntos de los aposentos, temas que son privados los hacen públicos (no púbicos) pero pos quien la viera con carita de ternura ¿Quién será? Que dejó golpeada a su chica, canija muchacha.

Pos mientras otros partidos se dieron vacaciones, los morena están trabajando en la construcción de redes ciudadanas, ya empezaron su chamba para cosechar en el 2024.



Bueno, Marianito ya compró a una parte de la prensa uruapense, le aventó billetes al término del arranque de la obra de construcción del colector en la calle las delicias.

¡Acaso bautizó la obra? y pos les aventó bolo para algunos periodistas, acción que para algunos fue una humillación y falta de respeto, paro otros, los menos, fue una buena acción levantar billetes del piso con denominación $20.00 $50,00 y $100,00 pesos, diría mi mamá “prensa, que bajo has caído” lo bueno es que nos son todos, aún hay algunos con dignidad.



Bueno pos el ex candidato anda tranquilo, compensando a la presa y aventándoles billetes, en el marco de inauguración de una obra social ¿Qué lectura le damos a esa acción? Para algunos fue un gesto de bondad, para otros una humillación.



El Tene, ex secretario de obras públicas, es buen esposo, llevó a su esposa a la playa. En sus redes sociales mostraron fotografías en un yate que advierten es de un ex presidente, pequeño lujo ¿acaso de su jefe político actual? muy bien porque Vick no sabe fallar.



Bueno pos entre polaca te veas, mientras unos se lamen los bigotes porque llegan, otros se quedan como el perro del carnicero, “mirando la carne y lamiéndose el chorizo” asi es la vida una rueda de la fortuna unos arria otros abajo y pos GRINGA, GRINGA EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA…



FE DE RATAS.- este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.