GRINGA, GRINGA: Más vale maña que fuerza

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ LUN-06-SEPT-2021/ “Jarrito nuevo dónde te pondré” así dice el dicho y cómo decía mi papá todo lo nuevo es bonito, ya los veré cuando el incumplimiento inicie, a ver si tan contentitos están.

Vaya compromiso de Nacho campestre llega con un pueblo lleno de expectativas positivas, creen que con el cambio de gobierno de acaba la delincuencia, la falta de oportunidades de trabajo para profesionistas y de infraestructura urbana.



Por lo pronto ya le dieron la bienvenida, con tres baleados en la calle Roma, un asalto en el Oxxo y otro baleado en el colorín, no pos llegó con el pie derecho.



Los uruapenses esperan mucho de su nuevo presidente, igual que hace seis años esperaron mucho, es verdad el gobierno manriquista que en 6 años tuvo 4 presidentes y 2 encargados de despacho, no fue el peor, pero tampoco dejo buen sabor de boca. Eso sí hartos nuevos ricos que hoy son exfuncionarios, bueno algunos representantes sociales…



No lo podrán negar porque a las pruebas nos remitimos, aquellos que vivian en un casa modesta o con sus padres, terminaron en residencias, en fraccionamientos caros de Uruapan.



También salieron muchos nuevos medios de comunicación que hoy buscan convenios oficiales y dicen, mero chisme, son medios manriquistas, ¡aaaguaaas Nacho!..



Las nuevas autoridades están obligadas a revisar, esta traviesa le da la bienvenida a Lalo y Migue, esperamos sean plurales en su trabajo ya demostraron que les es difícil ser parejos.



¡tan pronto vamos a empezar? Hubo gafetes vip encimados y con su respectiva correa otros un cartón impreso ¡cuidado Nacho!



¡Dónde quedó la austeridad, después del acto “del ego” los morenos se fueron al restaurante camelinas del hotel plaza, bien austeros.



Bueno pos dicen que “el ratero es desconfiado” y para llegar a la presidencia los empleados tuvieron que esperar en pasillos y fuera de las oficinas, porque cambiaron todas las chapas de las oficinas, nunca antes había ocurrido, solamente despacho del presidente y tesorería ¿qué pasó?



Hoy ¿Entonces hoy todos son felices? No sé si para bien o para mal, pero tanto acto protocolario para dar inicio ¿Era necesario? O simplemente egocentrismo, ah porque llegaron hartos ególatras.



Por la mañana un acto formal, sesión solemne, toma de protesta del presidente y de regidores, arrancan actividades, cierran la puertita, ojala sea para bien, porque esa puerta no es para huir es para proteger al presidente, en fin, otro acto más tarde ¿egocentrismo?



Acto que por cierto, el ayuntamiento no declaro recinto oficial para que se llevara a cabo sesión solemne de ayuntamiento, como bien lo dijo el, hasta el, gobernador electo, quien le dio bienvenida a las diputadas Brenda y Mayra, así como al delegado estatal de Morena, Pantoja Arzola que nadie saludo antes.



El protocolo fallo un mucho pero harto, Mario Delgado lo saludó y agradeció su asistencia Nacho Campestre, pero el electo lo saludo, son detalles pequeños pero que para la lectura del periodista son fundamentales, entonces ¿dónde quedó el protocolo? Tache a los de protocolo.



Bueno pos llegaron harto contentos, no así los grupos que apoyaron a Nacho esos andan bien “enojaos” porque no les han cumplido, pero pos para la secretaría del ayuntamiento hay varios tiradores y ¿pos, que hacer?



Los que se fueron se fueron llorando y los que llegaron, llegaron suspirando con un beso al viento y una mirada al cielo, para tener chamba, y los perredistas de siempre, mismas caras, solo que hoy se dicen de morena ¡válgame el señor!



En la protesta ególatra en casa de la locura llegaron varios no invitados, per bien trajeados, porque quieren chamba, caray como si el presi no tuviera bastante presión con los listados que ya tiene“ llegamos” a ver cómo están después de los resultados del 2024…



Bueno es tanta la felicidad que la síndica Madalena recibió un ramo de flores de la diputada Brenda Fraga, pero no le enseño con cuál mano rendir protesta, en fin el hecho es que ya estrenamos gobierno y ahora a trabajar y dar resultados.



He preguntado ¿cómo ven a Uruapan? Mejor o peor en materia de baches que como dejó Aldo Macías, hay quienes dicen que igual, otros dicen que mejor, las calles desechas, baches y obras a medias, que sueños guajiros si creen que habrá continuidad.



Pos así las cosas, los que se van echan un suspiro al viento, saben que no se quieren ir y dejar el hueso, pro comprenden que así debe ser y que siempre habrá uno peor o mejor, pero que se calificarán sus actos y nada quedará en el olvido, nada oculto, tarde o temprano todo saldrá a la luz.



Los manriquistas sindicalizaron hasta el perro de la casa de los que mandaron en su momento, suegras, novias esposas y bueno lo que adquirieron desde residencias en Guadalajara, enhorabuena.



Y por si fuera poco a los malos abogados, que como pruebas al TRIFE llevaron solamente capturas de Facebook como pruebas contundentes para defender loso resultados del IEM ¿qué les pasó?



Fe de ratas.- este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.