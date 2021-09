Con mención honorífica, egresada de la ENES Unidad Morelia, se titula de la maestría del Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales de la UNAM

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./MIE-22-SEPT-2021/ Karla Paola Acosta Zamora, egresada de la primera generación de la licenciatura en Ciencia de Materiales Sustentables, de la ENES Unidad Morelia, se graduó con mención honorífica del Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales (PceIM) impartido en la UNAM, un logro que evidencia la calidad académica que ha recibido.

La estudiante realizó la tesis: “Desarrollo de un código magnetohidrodinámico para el estudio del flujo al interior de un electrodo de metal líquido”, con la dirección del Dr. Alberto Beltrán Morales, Investigador del Instituto de Investigaciones en Materiales Unidad Morelia (IIM), entidad con sede en el Campus UNAM Morelia, quien ha sido su asesor desde que cursó la licenciatura en Ciencia de Materiales Sustentables, impartida en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Morelia, de la que también formó parte de la primera generación (2014-2018).



La recién graduada comenta que el principal objetivo del proyecto de su tesis de maestría fue la implementación de un código numérico el cual resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes acopladas con la Ley de Ohm para conductores en movimiento en 3D en coordenadas cartesianas. Lo anterior mediante el software Mathematica, usando un paradigma de programación funcional. Esto permite obtener soluciones para flujos magnetohidrodinámicos.

“En mi trabajo algunos flujos fueron simulados para distintos tipos de fluidos conductores y a su vez fueron validados con experimentos del Dr. Alberto Beltrán Morales, así como con simulaciones en el software comercial COMSOL Multiphysics. Los estudios además están relacionados con flujos generados electromagnéticamente en Baterías de Metal Líquido (BMLs), dispositivos emergentes de almacenamiento de energía, dichos flujos son deseables para tener un buen transporte de masa en las BMLs por lo que su estudio es de interés para definir parámetros de diseño y operación de las BMLs”, explicó Karla Paola Acosta.

Como producto de su trabajo, se tiene ya una publicación de una memoria en un congreso internacional y dos artículos en revisión, en revistas de prestigio internacional, uno de ellos enviado a International Journal of Heat and Mass Transfer y el otro a Fusion Engineering and Design.

Al referirse a las implicaciones que tienen estos logros en su formación académica y profesional, Karla Paola Acosta comenta que es muy importante ya que su meta siempre ha sido ser investigadora.

“Durante mis estudios de maestría creo que tuve un gran avance respecto a lo que pude realizar durante mi licenciatura, ya que pasé de manejar un software comercial a poder hacer un código propio en tres dimensiones lo cual es mucho más complejo y difícil de alcanzar. Con el apoyo de las clases que tuve, seminarios y una parte de mi investigación he logrado comprender muchos conceptos complicados relativos a la magnetohidrodinámica y al desarrollo de las baterías de metal líquido”,

Asimismo, considera que ha logrado más resultados de los esperados ya que gracias al apoyo del Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales ha tenido la oportunidad de asistir a un congreso internacional además de que se trabaja en varias publicaciones, lo cual tiene importancia para tener un reconocimiento como investigadora. “Finalmente, creo que el apoyo de los miembros de mi comité tutor fue muy importante porque los tres contribuyeron mucho a que mi trabajo se haya completado en el tiempo que dura el programa de maestría y que los resultados hayan sido de calidad”, puntualiza la recién graduada.

Al respecto, el Dr. Alberto Beltrán Morales, comenta que estudiantes como Karla son una muestra del éxito del trabajo en conjunto que realiza el IIM Unidad Morelia con la ENES Morelia en la formación de estudiantes de posgrado que provienen de las licenciaturas impartidas en el campus, permitiendo investigaciones en temas de frontera y el logro de publicaciones científicas.