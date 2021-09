GRINGA, GRINGA: Cuenta regresiva

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ DOM-26-SEPT-2021/ “El que de amarillo se viste en su hermosura confía o de sinvergüenza se pasa” Chiflaculo no sólo se pasa, pero tampoco es la mona de los verillos (sin brazos) seguramente el 30 de septiembre viene AMLO al acto y espera al día primero para la toma de protesta de Alfredito, pero antes detienen al Silvano, de risa el plan macabro, difícil de que se logre el objetivo.



¿Hay acuerdos? Pos claro que hay acuerditos, sino de que se trata y no precisamente por la hermosura del amarillo, pero todos tienen la cola larga y la visita de AMLO a Michoacán, está planeada y agendada.



Pero para su sorpresa no será el gober quien reciba a AMLO, ni lo pasaran a Michoacán no aguanta más caprichos de políticos infantiles que y trabajan para su bien y no en busca de lo que conviene a los michoacanos, llegan al poder se hinchan de billetes y salen enardecidos, les faltaron manos y materia gris para seguir mamando.



A nadie le conviene que haya nueva elección, finalmente de lo que se asustan padecen, se asustan de la muerte y se abrazan dela mortaja, ra tata tata tatas, pro tan cabrón el pinto como el colorado.



¿Y Armando Huetado? se frota las manos ante la posibilidad de ser el interino, en caso de que la sala de Toluca, nulifique las elecciones en Michoacán, en política nada está escrito.



Por lo pronto Chifla no planea recibir a AMLO el 29 de septiembre, lo recibe el fiscal y solamente será atendido en el templete que colocarán para llevar acabo el acto cívico, último día de Chiflaculo como tu gober y último acto que encabeza.



Pos ya están integrando el grupo todos unidos contra Bedolla (TUCOB), ahora resulta que perredistas se unen a Morón para tumbar a Alfredito, bien dicen, que “cuando la perra es brava hasta a los de casa muerde”.



Veremos que sucede, mientras tanto en Uruapan los grupos que apoyaron a Nacho campestre buscan la revancha, Ramoncito no fue tomado en cuenta y aunque ya tiene algunas direcciónes a él, no lo consulto nacho y eso hiere el orgullo político.



Juanito Manso tampoco fue llamado, también ha colocado a algunos integrantes de su equipo pero no los suficientes, de acuerdo al apoyo brindado al presi, pero bueno asi se dan las cosas.



No se sabe si están engañando a Nacho Campestre, lo dudo, pero bueno el suavecito ya tiene a su papá en la administración y él también está claro.

Eva, esposa de Esau, ahijado de Nacho Campestre es la secretaria de Fomento Económico, por cierto es concuña de Amparito Arias, ex secretario de esa área ¿casualidad?



En Capacuaro quedará la dirección de asuntos indígenas, ya está planchadito el tema, Caltzontzin tiene la secretaria del ayuntamiento, pos Capacuaro la dirección, pero hay comunidades que aún no están convencidas, como San Lorenzo, porque según la ley deben consultar a todas las comunidades.



Así las cosas, José Luis Martínez, está listo en la dirección del DIF, ya se sentó en la de Gil, ya falta casi nada, soló que el ayuntamiento apruebe el nombramiento.



Parece que los secretarios desconocen que deben tomar en cuenta a los regidores para trabajar, porque cada tema y dinero que requieran debe pasar al ayuntamiento a través del regidor y si se portan mal pos no va a legar el asunto a la mesa de cabildeo.



Conste dije ayuntamiento, ya se los explico el fututo gober con palitos y manzanas “se llama ayuntamiento” el conjunto de 12 regidores, un síndico y un presidente municipal y el secretario, los que se discute se llama calbildear”.



O sea discutir ¿entendieron? Regiburros. Porque aún se escucha que dicen “vamos a sesión de cabildo” pero bueno: es pedirle peras al olmo.



Bueno pos ahí va pa Casi Miro, pidió le recomendarán un libro para leer ay le va pude leer y le serviría mucho, “el lenguaje de los lideres” y/o “los secretos del liderazgo” y “el buen líder” atendida la petición.



Pos Nacho campestre trae ganas de chambear, pero el pueblo se está hundiendo, hay mucho que hacer, si no se le abre e hoyo por aquí se le abre por allá. Pero hay que tapar el hoyo y punto y no tapar el sol con un dedo.



Pos Chiflaculo se va, las golondrinas cantan, hay quienes le apuestan a que lo detienen antes de que se vaya, pero pos habría que comprobarle las acusaciones, andar con su banquito y la carpeta no le dieron el resultado que esperaba, pero pos movió el tapete, tiene mente manos y pies, así ¡¡¡que voy gallo! Y pos gringa gringa…



Fe de ratas.- este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.