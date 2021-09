SAT canceló mil 22 cuentas de notarios públicos

21 son fedatarios michoacanos

EL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MAR-28-SEPT-2021/ Tras revisar el cumplimiento de requisitos del período comprendido del 2006 al 30 de abril de 2021, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) canceló las cuentas de mil 22 fedatarios del llamado esquema de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a través del fedatario público por medios remotos.

El SAT destaca que, de los resultados de sus modelos de redes, se detectaron facturas electrónicas y declaraciones de operaciones con terceros, por lo que se prevé que; “los inscritos por fedatarios sean factureras o empresas fantasmas, comparados con los que se inscriben en las oficinas del SAT”.



Los mil 22 fedatarios públicos sancionados no presentaron su aviso de renovación de vigencia, a parte que más de la mitad no cumplió con la entrega de la documentación de las inscripciones que realizaron, “sólo el 11.8 por ciento cumplió con todos los requisitos y tenían al corriente su documentación ante el SAT”, describe la dependencia.

Los contribuyentes, personas morales, inscritos por los notarios ofrecen principalmente servicios en el sector energético y financiero, los causantes que tienen relación con el sector privado, prestan principalmente servicios de casas de cambio e instituciones bancarias como provisión de servicios de tarjetas de crédito, monederos electrónicos y vales en general.

Cabe señalar que en diciembre del año pasado se realizaron modificaciones en la Resolución Miscelánea Fiscal para este 2021, y se estableció que los fedatarios que estaban incorporados al esquema referido debían presentar el primer aviso de renovación de vigencia conforme a su apellido durante los meses de junio y julio.

De los notarios que renovaron su inscripción, 403 no cumplen con todos los requisitos, y eventualmente, también serán cancelados; solamente 210 serán renovados, y 131 se encuentran pendientes de entregar información adicional.