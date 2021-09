GRINGA, GRINGA: La misma gata, nomás revolcada

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ JUE-30-SEPT-2021/ Se va un gobernador que generó expectativa. Como todos los que llegan, pero su paso por el gobierno fue peor que pésimo, sale como le dijo Joana Moreno a Roberto Flores, “como las chachas” por la puerta de atrás.



Frente a un grupo de funcionarios, Joanita le dijo a Bob Flowers “ te fuiste como las señoras esas que hacen el aseo, por la puerta de atrás” asi que el buen doctor salió como las chachas, por Detroit.



Chiflaculo se va, pero tampoco es tonto y tiene manos, cabeza y pies, así que no se las dejará sencilla a los moreno, pos ni que fuera Jesús para poner la otra mejilla.



Por lo pronto hay inestabilidad y pos revancha política, el tema de estabilidad social no estará nada fácil para el nuevo gober, más aun con los grandes compromisos adquiridos.



LO CHISTOSO ES QUE CULPAN Y LE GRITAN A CHIFLACULO QUE EL MAL GOBIERNO CUANDO ELLOS, LO QUE HOY SE QUEJAN LO PUSIERON EN LA GUBERNATURA ¡VERDAD CNTE?



Para muestra un botón ya salieron peleados los diputados Adriana y Fidel Tun tún de las altas torrres, todo por una silla, pero asi las cosas y el nivel de llevadera en el congreso.



Se ha generado expectativa, que si se va o no Alfredito Lamides, pero los michoacanos lo que desean es seguridad, carajo, los maestros en las calles afectando a terceros, ya les dijo Amlo, al presidente que apoyaron con su voto, que vayan a palacio a cobrar y dejen las vías del tren porque afectan al pueblo, pero no le obedecen a su presidente.



En fin AMLO difícilmente cederá a caprichos de la coordinadora de maestros que cuándo vieron la oportunidad de federalizar la nómina elevaron el número de matrículas ¡ey! en el gobierno de Batel eran 11 mil plazas hoy son 32 mil, carajo y la educación cada día peor.



Los maestros no dan clase menos en zoom, no saben, mandan mensajes con copias de las páginas de los libros y que la madre de familia se encargue del resto, si bien les va, en ciclo 2020-2021 los alumnos ni conocieron a los maestros.



Podrán hacerlo que gusten pero Silvano ni esta tonto y menos loco, mal gobernante, nadie lo niega, malas decisiones, también, pésimo trabajo si, no es culpable único se rodeo de personas que no les gusta trabajar, pero les gusta el dinero, hoy ya están en Morena, algunos, otros en el gobierno de Poncho Martínez en el gobierno moreliano, si son cabrones, siguen y siguen en el poder.



Hay sujetos que aun cuando saben que desconocen su labor siguen sin pena ni gloria, ay Carlos Reza “viejo” no sabe a qué llegó como coordinador en jurídico, grave problema, reunió al personal de jurídico, que hoy coordina, y les dijo “no sé qué hago a que ni cuánto tiempo estaré” solo sé que no se nada, pero este no fue por exceso de conocimiento sino porque hace 10 años que no litiga y desconoce el nuevo sistema de justicia acusatoria.



En principio de cuentas tiene en su mano 135 laudos que debe ganar, porque por malos abogados el ayuntamiento siempre pierde las demandas de juicios laborales.



Nacho Campestre ya dijo “no cederá a chantajes y se investigará que las ultimas 75 claves sindicales que liberaron los últimos seis meses del 2021, sean legales y haya cumplido el procedimiento legal, suena bien, pero hasta que cumpla ese compromiso se le va a creer.



Porque ya no queremos escuchas el famoso “es culpa de gobiernos anteriores, porque el grupo de políticos y novatos que hoy están en el gabinete, vienen de gobiernos anteriores hasta Nacho campestre fue síndico con Vicko Manrico.



Como a Carlitos Manzo que pidió en el pleno de la Cámara de Diputados investigar el robo e 12 millones pesos que se robaron de la tesorería de Uruapan, michoaán, en plena campaña electoral, pos ojalá se logre.



Tantas cosas que están pendientes Porque los políticos le deben mucho al pueblo uruapense, y es hora de cobrar facturas, y pos a cumplir, porque el que deje para el final el trabajo se queda atrás y si a tras te quedas pierdes y pos GRINGA, GRINGA EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA…



FE DE RATAS- ESTE TEXTO ES FICCIÓN CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA,