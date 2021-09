Por primera vez en la historia, el PES Michoacán tendrá Grupo Parlamentario en el Congreso del Estado

Comunicado de prensa 56/Morelia, Michoacán a 30 de septiembre del 2021.- El Partido Encuentro Solidario Michoacán sigue haciendo historia, debido a que por primera vez conformó un Grupo Parlamentario, el cual está compuesto por dos diputadas: Luz María García García como coordinadora de la bancada y la diputada Rocío Beamonte Romero, como vicecoordinadora.

¨Nuestro partido se fortalece con la incorporación de la diputada Rocío. Estamos muy contentos por su adherencia, por sumarse a nuestros trabajos legislativos. El PES Michoacán es la casa de todas y todos los ciudadanos que quieran defender nuestros ideales, por lo que le damos la más cordial bienvenida a la diputada. Somos un partido abierto, plural y en pleno crecimiento¨. Comentó Eder López, presidente del PES Michoacán.

Encuentro Solidario, tiene su propia ruta trazada en el Congreso del Estado y en Michoacán. No está a favor ni en contra de nadie. Su trabajo será defender los intereses de las y los michoacanos, así como su plataforma política.

Este grupo va a legislar por la vida en todas sus expresiones, luchará por todas las mujeres y su bienestar, además de enfocarse en la protección del medio ambiente y en la revalorización de la institución social más importante que tenemos: la familia.

¨Estoy muy contenta por la incorporación de Rocío a nuestro grupo parlamentario. No me cabe la menor duda que juntas vamos a poner muy en alto el nombre del PES en el Congreso del Estado. No les vamos a fallar a las y los michoacanos que han confiado en nosotras. Haremos un gran equipo y así confío que será durante todo el ejercicio de esta legislatura¨. Comentó Luz García, coordinadora del Grupo Parlamentario del PES Michoacán.

La diputada, Rocío Beamonte Romero, quien nunca ha estado afiliada a un partido político, decidió unirse a los trabajos legislativos del PES Michoacán, debido a las coincidencias ideológicas, además de la gran relación que se ha dado con la diputada, Luz García.

¨Agradezco a la diputada Luz y al PES por la invitación que me han hecho para conformar con ellos el primer Grupo Parlamentario del partido en el Congreso del Estado. Coincidimos en muchas cosas, tanto personales como profesionales. Estoy segura que haremos un gran trabajo. De igual forma, estoy contenta y comprometida en seguir colaborando, desde la bancada del PES, con mis compañeras y compañero de la bancada del PRD, así como con las y los demás legisladores del Equipo por Michoacán. Les agradezco a ellas y ellos también su apoyo incondicional en la toma de esta decisión tan importante para el PES, para mí y para todas y todos nosotros. Confío en que es lo correcto y, desde esta nueva trinchera, seguiré trabajando bajo mis convicciones e ideales personales, en beneficio de todas y todos los michoacanos¨. Comentó Rocío Beamonte Romero, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PES Michoacán.

Entre las credenciales de las diputadas que conforman este grupo parlamentario, se encuentran más de 20 años de experiencia en la labor social, como lo es el trabajo con adultos mayores, personas con adicciones, la lucha por la vida y las familias michoacanas. Además, han cumplido con diferentes cargos de gobierno y políticos.