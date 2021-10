Ratifica Consejo Nacional a Marko Cortés Mendoza como presidente del PAN para el periodo 2021-2024

– Cortés Mendoza agradeció a los consejeros el respaldo casi unánime y convocó al panismo a la unidad y al cierre de filas para enfrentar con éxito las próximas elecciones.

– Como dirigente nacional no voy a permitir la simulación ni las ambiciones personales.

– El PAN necesita a todos para corregir el rumbo de México en 2024.

– Acción Nacional tendrá con qué para la gran batalla de 2024 y para eso se preparará la nueva dirigencia nacional.

– El PAN tiene que seguir siendo el referente moral, el partido de los principios y valores, el de los mejores gobiernos.

– Llamó a la oposición, a la sociedad, a partidos y legisladores, a un pase de lista para saber quién se asume realmente opositor para construir, dialogar, acordar en beneficio de México.

– El PAN es esperanza para millones de mexicanos que aspiran que en el 2024 regrese la sensatez a Palacio Nacional: Héctor Larios.

Ciudad de México, a 2 de octubre de 2021.- En reunión extraordinaria, el Consejo Nacional del PAN ratificó a Marko Cortés Mendoza como presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido para el periodo 2021-2024.

El nuevo CEN estará integrado por Cecilia Patrón Laviada en la Secretaría General y como miembros Claudia Ramos Hernández, Juan Carlos Alcántara Montoya, Leticia Zepeda Martínez, Luis Antonio Rangel Méndez, Margarita Martínez Fisher, Mario Vázquez Robles y Mónica Becerra Moreno.

Luego de que el presidente saliente del PAN, Héctor Larios Córdova, le tomara la protesta al nuevo CEN, Cortés Mendoza agradeció a los consejeros el respaldo unánime recibido y convocó al panismo a un cierre de filas para enfrentar con éxito las elecciones de 2022 en seis estados y de 2023 en dos entidades.

“Hoy quiero convocar a todo el panismo, a todo el panismo que no va a tener elecciones en su estado en el 2022 para que nos acompañen, para que nos apoyen, para que sin regateos asumamos responsabilidad. Porque lo dijo claro y lo dijo fuerte: Nadie podrá reclamar mañana si no estuvieron dispuestos a asumir hoy una responsabilidad para salir ganadores en esta elección”, destacó.

Ante los consejeros nacionales, llamó a los liderazgos en los estados con próximas elecciones a buscar acuerdos y consensos para fortalecer la unidad del partido en Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo, Oaxaca, Aguascalientes, Estado de México y Coahuila.

“No podemos prestarnos, amigas y amigos, a la simulación, o somos o no somos. Y yo por eso también en Aguascalientes convoco seriamente a todos los actores, basta de simulación, porque hoy el PAN es fuerte en Aguascalientes, pero el único riesgo que tenemos seríamos nosotros mismos por ambiciones personales, y eso no lo podemos permitir y no lo voy a permitir como dirigente nacional”, advirtió.

Cortés Mendoza dijo que, ante un gobierno que tiene al país sumido en crisis económica, de seguridad y en democracia, y un presidente que no tiene la razón, México necesita al PAN para articular a la oposición, pero el PAN necesita a todos para corregir el rumbo de México en 2024.

“Acción Nacional tendrá con qué y les aseguro que, en el 2024, la gran batalla para la que se preparará esta dirigencia, junto con ustedes, llegaremos unidos. No podemos permitir que nos vuelva a ocurrir la fractura del 2018, en donde ya empezamos cojeando, en donde ya no empezamos completos”, indicó.

El PAN, dijo tiene que seguir siendo el referente moral, el partido de los principios y valores, el de los mejores gobiernos, el que defiende la vida, las libertades y los derechos humanos.

Por ello, convocó a toda la oposición, a la sociedad, a partidos y legisladores, a un pase de lista para que diga presente aquel que realmente se asuma opositor para construir, dialogar, acordar y defender lo que piensa.

“Hoy hago un pase de lista a los que saben acordar, pero a la luz del día y a la vista de todos, y no a los acuerdos en lo oscurito que han hecho muchos actores políticos en el país; a un pase de lista para saber realmente quienes vamos a jugar el rol de opositores en México frente al 2024”, expresó.

Cortés Mendoza rechazó que los panistas sean, a veces, los principales críticos de nuestros gobiernos municipales, de nuestros gobiernos estatales o del propio partido y no ser valientes para denunciar lo que sucede afuera.

“No creo que se deba ser valiente solamente en casa y cobarde fuera, cuando se es valiente se es valiente en todos los terrenos, y yo hoy hago una convocatoria a todos a ser valientes, pero más a ser congruentes, hacer respetar lo que es el PAN y lo que significa el PAN, a dar un paso al frente y a decirle a este gobierno de López Obrador que se está equivocando en cada tema”, dijo.

Ante la persecución política contra Ricardo Anaya y Francisco García Cabeza de Vaca, convocó a un cierre de filas para defenderlos.

“Y hoy hago una convocatoria de cierre de filas para con nuestros amigos de partido. Si atacan a Ricardo, nos atacan a todos; si atacan a Cabeza de Vaca nos atacan a todos; si atacan a cualquier otro panista nos atacan a todos. Y salgamos a defenderlos”, añadió.

Por último, llamó a sus colaboradores a trabajar para lograr un PAN más incluyente, un PAN para el futuro que se acerque más a las causas sociales.

Por su parte, Héctor Larios dijo que el PAN es esperanza para millones de mexicanos que aspiran que en el 2024 regrese la sensatez a Palacio Nacional, por lo que convocó a no defraudar esa esperanza.

“Somos oposición, pero también somos gobierno; somos alternativa, pero también somos ya parte de la solución; nos toca hacer política para darle viabilidad a este país en materia económica y social. Y esto implica también trabajar con quienes no piensan como nosotros”, sostuvo.

Destacó que uno de los desafíos de la próxima dirigencia nacional está en reforzar la identidad doctrinal e ideológica del partido para lograr que la militancia panista se realice en la calle, en la colonia, en las organizaciones sociales, en la organización ciudadana, procurando la solución a los problemas.

Héctor Larios señaló que la mayoría de los gobiernos panistas son eficaces, cercanos a la gente, transparentes y honestos, pero demandó combatir cualquier viso de corrupción, porque “nadie confía en un partido que tolera la corrupción”.

En el presídium estuvieron presentes gobernadores, senadores, alcaldes y legisladores federales y locales, entre ellos, Mauricio Vila, Maru Campos, José Rosas Aispuro, Santiago Creel, Julen Rementería, Jorge Romero, Enrique Vargas del Villar, Alejandra Gutiérrez, Mariana Gómez del Campo, Alan Ávila Magos, Ingrid Shemelensky, Cecilia Romero, Tere Jiménez, Christian Lujano, Adriana Aguilar, Michelle González, Omar Gudiño, Wendy González y Víctor Lozano.