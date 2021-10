INVEA excede sus facultades al retirar anuncios; hoy lo hizo en Mazarik

El Tribunal de Justicia Administrativa ha determinado que el INVEA es incompetente para practicar visitas de verificación en materia de anuncios, explica el abogado de la empresa afecada

INFOMANIA/ CIUDAD DE MÉXICO/ MA-12-OCT-2021/ Por encima de las facultades que le confiere la Constitución Política de la Ciudad de México, por sobre un acuerdo reconocido desde 2015 y una suspensión del acto reclamado emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa que le fue notificada el día 30 de septiembre, el Instituto de Verificación Administrativa retiró la noche de ayer la estructura de un anuncio espectacular en el número 249 de la avenida Mazarik.



Marco Arellano Zavala, abogado de la empresa Casa Publicidad, dueña de la estructura retirada anoche en la glorieta de Mazarik esquina con Newton en la Colonia Polanco, dijo que el Tribunal de Justicia Administrativa ha determinado que el INVEA es incompetente para practicar visitas de verificación en materia de anuncios y aun así sus verificadores pasaron por enciman de “la suspensión que tenemos para que no se retire el anuncio”.

A la dirección donde se realizó el retiro de la estructura acudió el responsable de la acción, el Coordinador de Verificación Administrativa, Cuauhtémoc Sánchez Ochoa, además del árbitro Central, Irving Alfaro Caballero, quien ejecutó la diligencia, quienes podrían ser denunciados por delitos cometidos por la autoridad.



El abogado reclamó que es un anuncio reconocido desde 2015 por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), cuando se publicó el padrón oficial de anuncios en la Gaceta Oficial y recordó que “este ha sido un sitio de muchas batallas legales y en cada procedimiento les hemos acreditado que tenemos una autorización”.

Dijo que “los tribunales nos conceden las suspensiones o declaran la nulidad de los procedimientos de la autoridad porque tenemos una autorización reconocida por la autoridad. Aun así, insistieron en retirarlo”.

Arellano Zavala dijo que revisarán las acciones que realizó la autoridad, las cuales tienen apariencia de delito, para hacer las denuncias correspondientes y ante la Contraloría para hacer valer nuestros derechos y vamos a interponer el recurso por la violación a la suspensión porque “hay una autorización y una suspensión desde hace muchos años”.



El abogado señala que “el INVEA disfraza esa verificación manifestando que es una actividad en materia de desarrollo urbano. Si fuera así, de conformidad con la reforma jurídica que hubo en 2017 donde se establecieron las facultades exclusivas de las alcaldías, entre ellas las de anuncios, y de desarrollo urbano que es una facultad concurrente con el INVEA, quien tiene que formar las órdenes de verificación es la alcaldía”.

Y agregó que aunque diga que es materia de desarrollo urbano, cuando otorgaron esa autorización no me exigieron ningún otro documento. Y cumplimos con todos los requisitos. Por qué ahora pretenden exigir nuevos documentos que no existían y disfrazada la materia vienen a retirar un anuncio, acción en la que son incompetentes”.

Agregó que en la normatividad del Gobierno de la Ciudad, ninguna dependencia tiene facultades en materia de anuncios, establecimientos mercantiles y construcciones. Y aun así el INVEA —que debió desparecer porque ya no tiene materias qué verificar salvo el transporte—, sigue realizando este tipo de operativos.

Recordó que en la administración anterior la alcaldía de Miguel Hidalgo también retiró este anuncio, pero incurrió en una omisión. Todas las alcaldías desde que entró en vigor la Constitución de la CDMX en septiembre de 2018 y la Ley de Alcaldías, estas tenían la obligación de emitir sus bandos de gobierno en la materia que les correspondía como anuncios, construcciones, cambios de uso de suelo, establecimientos mercantiles, pero no lo hicieron. Fueron omisas. Y eso es una parte de la certeza jurídica tanto para las empresas como para los ciudadanos”.

En ese entonces, a la alcaldía se le hizo fácil retirar el anuncio que tenía licencia, autorización, Director Responsable de Obra (DRO), un anuncio seguro y “ese juicio lo perdieron y los obligaron a reinstalarnos los anuncios. El Tribunal dijo que actuaron indebidamente. Actuaron de manera ilegal como puede ocurrir con el acto de hoy”, agregó Arellano Zavala.

Hoy quieren aplicar la Ley de Publicidad Exterior que le corresponde a SEDUVI y a las alcadías, pero la SEDUVI no tiene facultad en materias de anuncios. Y la Seduvi se publicó un acuerdo dándose facultades la misma dependencia, cuando es ilegal, reclamó.

Finalmente, el abogado expresó que nunca se ha podido resolver el problema de la publicidad exterior que es “una cadena productiva de la que viven gente que renta, los que instalan, los que dan mantenimiento, los que comercializan, los dueños de los edificios”.