Raúl Gonzalez Nova recibe Doctor Honoris Causa de la Facultad de Comunicación y Periodismo de Monterrey

la ceremonia se llevó a cabo en el campus Nuevo León en San Pedro Garza García en días pasados el campus nuevo león de la facultad de comunicación y periodismo UDS. Global University realizo su ceremonia de entrega de títulos Honoris Causa.

INFOMANIA/ MONTERREY, MICH./ MAR-12-OCT-2021/ Cinco licenciados en periodismo y comunicación, cuatro abogados y dos ingenieros fueron distinguidos con el título Doctor Honoris Causa, Raúl González Nova de Almoloya de Juarez Estado de México, Noe Martínez Gonzalez de Tamaulipas, Cristóbal Garza Martínez Tamaulipas, Mario Diaz Vargas de Tamaulipas y Alejandro Aguilar Gómez de Tlaxcala, fueron los galardonados en las instalaciones de la UDS. Global University, campus nuevo león, ubicadas en el corporativo Santa Engracia en el municipio San Pedro Garza Garcia de esa entidad federativa.

los juristas Enrique de Leijabasoria, Ofelia Valadez Barrera, Juan Manuel Coronado Rocha y Jerónimo Rivera García fueron reconocidos por la facultad de derecho de ese instituto de estudios superiores, los ingenieros Javier Guadalupe Cantu y José Luis Pérez Ramírez por la facultad de ciencias de la salud.

El rector fundador de la máxima casa de estudios, Víctor Albores Alcaraz y la rectora del Campus Nuevo León, Amyleth Palacios Medina tuvieron a su cargo la evaluación curricular de los galardonados.

Gonzalez Nova dijo, cumplo emocionado, pero con el mayor gusto, con el deber de expresar mi profundo agradecimiento por el alto honor que el Centro Universitario Global University Campus Nueva León, me ha conferido, al distinguirme con el nombramiento de Doctor Honoris Causa, excelentísimo y magnífico sr. rector, autoridades, señoras, señores, respetados colegas:

Recibir el grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad, representa según mi criterio, el más alto galardón académico, que puede ostentar un modesto comunicador.

Sean, por tanto, mis primeras emocionadas palabras de agradecimiento para el sr. rector, autoridades que lo acompañan y claustro de la universidad, que han tenido a bien aprobar y refrendar respectivamente, me considero en situación de servicio permanente, en la vida de las personas los acontecimientos que suceden a diario en nuestro planeta y tenemos que seguir informando.

Mi presencia en este estrado es con la mayor gratitud, considero pertinente analizar.

En primer lugar, a mi mujer Rita, que ha sabido siempre alentar y estimular mi trabajo comprendiendo el tiempo que por mi profesión he dejado de dedicarle, convirtiéndose para mí en un enorme océano de paz y tranquilidad, que tanto sabe de renuncias, que tanto sabe de silencios, que tanto sabe de amenazas y hostigamientos, que ha sabido continuamente compaginar armoniosamente.

En segundo lugar, mis padres que con su ejemplo me inculcaron la fe en el trabajo, la labor bien realizada y su enorme capacidad de sacrificio para lograr la formación y el bienestar de sus hijos. por ello, me van a permitir que dedique parte de este galardón a mis padres. sería injusto, si no indicara que en mi trayectoria vital han desempeñado también un papel muy importante mis hijos, verdaderos hijos en todo el sentido de la palabra, siempre atentos y aportando ideas y conocimientos en las noticias porque uno tiene la maestría en periodismo y mi niña ya es toda una licenciada en comunicación.

Señoras y señores, amigos todos. con una gran alegría, aunque también con nervios, estoy viviendo este acto de investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad, Centro Universitario UDS. Global University, Campus Nuevo León.

Permítanme, ante todo, manifestar mi agradecimiento por la generosa propuesta que hace varios meses hicieron los miembros, deseo dar igualmente las gracias a todos los miembros de la junta del centro que en su día aprobaron la propuesta.

por último, quiero agradecer muy calurosamente a las autoridades, profesores, amigos y familiares, mi deseo de que este acto no dé lugar a un mal recuerdo para Uds. por su extensión me lleva a no enumerar sus nombres, aunque no me exime de poder mostrar a todos y cada uno mi gratitud por querer compartir conmigo este día, y por último están cordialmente invitados a la 5ta cumbre mundial de periodistas, donde nos reunimos doctores, fotógrafos, columnistas, caricaturistas, empresarios, académicos, abogados este 1 de mayo en #Yopal,Casanare,Colombia.