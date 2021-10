COPARMEX y Gobierno de la CDMX trabajarán junto con empresarios para proyectar a la Ciudad con una mirada desde el exterior

Hasta el momento ha sumado 820 personas capacitadas que representan a 306 empresas y de ellos 317 son gerentes; van 200 millones de dólares en acciones generados hasta ahora a través del programa de Reactivación Económica que efectúa en donación la empresa consultora Moratti

INFOMANIA/ CIUDAD DE MÉXICO/ JUE-14-OCT-2021/ Tras recalcar cómo el trabajo conjunto entre el gobierno de la Ciudad de México y la COPARMEX CDMX pueden generar soluciones de valor a favor de la recuperación económica y de los empleos en la capital del país, Armando Zúñiga Salinas apreció los primeros 200 millones de dólares en acciones de manera anualizada, generados hasta ahora a través del programa de Reactivación Económica que efectúa en donación la empresa consultora Moratti, de los 3 mil 800 millones de dólares proyectados al final del programa.



Presente en la presentación de los Avances dados a conocer esta mañana estuvo la secretaria de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz, quien dijo a los empresarios presentes en el evento que “cuenten con el gobierno de la Ciudad de México; a nombre de la doctora Claudia Sheimbaun, vamos a seguir apoyando al sector empresarial porque es fundamental como motor económico para seguir caminando hacia adelante, los necesitamos y cuentan con esta fuerza que estamos impulsando y proyectando para que exista una dinámica que genere mayores resultados”.

Ahí la secretaria de Turismo dio a conocer los magnos eventos que habrá en las siguientes dos semanas alrededor del Día de Muertos y el Gran Premio de Fórmula Uno. “El 31 de octubre que será el desfile de Día de muertos, muchos negocios del Centro Histórico se han registrado para que sus concierges, meseros y personal, se involucren por completo en estos planes, se disfraces y vivan una nueva experiencia que puedan compartir y así lograr una mayor derrama económica”.



Por su parte, Alberto de la Fuente, CEO de la consultora Internacional Moratti dio a conocer cómo en esta segunda fase del estudio, los visitantes extranjeros están viendo a la Ciudad de México distante en sus mensajes y destacó que existen dos pilares fundamentales como en toda estrategia: El primero y muy importante es vender lo que el cliente quiere comprar, no lo que nosotros queremos vender, porque él “está buscando lugares únicos e irrepetibles, que va a encontrar sólo acá, en la Ciudad de México y no en cualquiera otro lugar”.

El segundo pilar es información clara: “No nos podemos permitir que independientemente de que sea un país muy rico y bello en cuestiones turísticas, que en el marketing de la Ciudad de México se ponga información de otras ciudades que nos compiten dentro del sector turismo, y no mostrar las bellezas y/o cosas únicas que existen aquí”.



El trabajo de la empresa Moratti hasta el momento ha sumado 820 personas capacitadas que representan a 306 empresas y de ellos 317 son gerentes; se han realizado 22 conferencias para un total de 77 horas. Y en 70 días, se han dado 280 horas de asesoría para un total de 98 días de trabajo.

Asimismo, han realizado visitas a 11 hoteles y se han escrito más de 600 páginas de informes estratégicos, así como se han creado en forma conjunta más de 80 estrategias de ventas, expresó el presidente de la Comisión de Turismo de la COPARMEX CDMX y principal impulsor del proyecto, Armando Culebro.

“Con Moratti hace seis meses emprendimos la locura de buscar cómo, sin dinero, poder reactivar el turismo de la Ciudad de México. Al día de hoy si bien no traemos las cifras de 2019, si existe un crecimiento marginal y esperamos cerrar el año muy cercano a los niveles de 2019, inclusive en zonas con mayor crecimiento”, expresó Culebro.

Alberto de la Fuente expresó que tras entrevistar a 16 mil personas de 17 países el resultado arrojó que el 77 por ciento de la gente que llega al país, desconoce qué tiene la ciudad de México porque creen que hay playa y desconocen la gran cantidad de museos que existen en la ciudad.

112 focus group con 2240 personas de 23 países, arrojaron que los extranjeros no entienden la diferencia o similitud entre DF y CDMX, es decir, no logran entender o no sabían que CDMX es el nuevo nombre dado al anteriormente conocido Distrito Federal.

Los turistas del tipo Cliente 0 (aquellos que no conocen la ciudad) no logran mencionar un atractivo propio de la CDMX, la mayoría de sus menciones hacen relación a la Riviera Maya o a las Playas, mientras que en 92% de los focus group se menciona que no buscan información en agencias de viajes como primer canal.

Por otro lado, 100% de las 10 cuentas más vistas en Instagram con respecto a la CDMX muestran en alguna parte de sus publicaciones la playa o algún lugar lejos de la CDMX.

Se llegó también a la conclusión de que si la CDMX potenciara el turismo de eventos podría subir unos 8 puntos porcentuales de crecimiento proyectado; que el turista quiere ver algo que no encontrará en otro lugar porque edificios y casas coloniales hay en todos lados.

Otro tema importante que encontraron fue que la opinión de los turistas nacionales con respecto al slogan “La Ciudad que lo tiene todo” es un tanto crítico y sus comentarios se resumen en: 1) Claro que CDMX tiene todo: delincuencia, contaminación, corrupción, exceso de tráfico, “nadie puede decir que no lo tenemos todo”, mientras que 68 de los entrevistados mexicanos (habitantes de CDMX) no se siente un amante de su ciudad.

Explicó De la Fuente que la CDMX es una ciudad de encanto, sin embargo, no puede seguir vendiéndose igual que hace 20 años atrás y que la gran misión será renovar su oferta y forma de atracción de turistas, hacia una nueva estrategia con base en la mirada del cliente externo.

Al respecto la secretaria Félix Díaz pidió estar cerca para vincular a los empresarios del turismo con un plan que están realizando con las grandes empresas de aplicaciones como Facebook, Google y otras “que creo ustedes querrán sumarse al esfuerzo; no queremos dejar a nadie afuera, tampoco ningún proyecto desarticulado”.

Adicionalmente, el presidente de la Comisión de Turismo de Coparmex CDMX, Armando Culebro Trujillo, dio a conocer las acciones y nuevas alianzas con diferentes grupos y asociaciones para continuar con la reactivación del Sectur en CDMX.

Dentro de estas acciones se encuentra el intercambio turístico con distintas Embajadas, incluidas las de Qatar, India, Colombia, Perú, Italia, entre otras; el Certamen de Belleza Mexicana Universal 2021 y los webinars para todo el sector con contenido de valor, que les ayudará a seguir actualizándose y conseguir nuevos mercados.

Algo muy importante que resaltar es la firma del convenio de COPARMEX CDMX con ANCOTUR LGBT, representado por Mariano Osores, con el cual se planea trabajar de manera conjunta para reactivar el nicho.