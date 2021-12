GRINGA, GRINGA: La ineficiencia es una forma de corrupción

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-29-DIC-2021/ ¡Por fin! No hay fecha que no se cumpla, tras intento durante quince días y a 4 días que termine año lograron echar andar la “pista de hielo” deshielándose pero ya no hay tiempo, ojalá no se vaya a sumir algún usuario porque entonces sí.



¿Por qué tanto show? Si quien contrató a la empresa fue el mismo que contrato con Viko Manrico, pero en aquella ocasión tenía jefe y ahora va por la libre, su primera acción de trabajo y le salió de vergüenza.



La pista de hielo ha dejado mal a Nacho Campestre, pus era para diciembre y ahora hábilmente podrán decir que es para enero, pero bueno parte del fracasado show.



Pos las lenguas largas dicen que pagaron 4 millones de pesos por la mini pista y los arbolitos navideños que pusieron.



Para ser herejes está bien, no querían nada pero pos la presión social los obligó a colocar algo, que por cierto la macro esfera está en la pinera todos la vemos menos los de casa de la locura, el trenecito también está ahí, pero fue más fácil pagarle a una empresa por colocar arbolitos navideños, un letrero que se la pasa fundidos…



En fin cada quien mata las moscas de diferente manera y por eso no es bueno escupir al cielo el porque te caen en la boca.



Inicia enero el primer mes del año pero también se acaban los pretextos porque seis meses en el gobierno diciendo, no tenemos dinero, y escudando la falta de resultados con esa frase ya basta…



Hasta los periodiqueros andan asustaos, porque Nacho advirtió que dará a conocer la lista y cantidades de convenios y aviadurías que se dieron en el gobierno manriquista, ojalá cumpla Nacho Campestre y lo haga…



Cómo dice el dicho “el que sabe guardar un secreto es porque está muerto” así que no se sorprendan cuando lean información, que le contaron al mejor amigo y entre cuates quedó, porque tarde o temprano, se pelean las comadres y afloran las verdades.



Tarde o temprano afloran las verdades ¿verdad Chuela? El asunto de Popeye el marino no lo deja dormir, anda en boca de todos o ¿duerme más agustito?



No puede ser en el congreso parecen niños chiquitos, como que se ponen sobrenombre de nivel preescolar, que la albóndiga a una diputada petista, ya estaba la corunda, ahora la corunda se fue a una secretaría y deja a la albóndiga… llevados.



Hay acuerdos políticos, lo que si es que hay rompimiento entre la secretaria del Migrante y Reginaldo, aunque quieran tapar el sol con un dedo, lo que se ve no se cuestiona.



Y bueno pos Nacho finalmente se reunió con los medios de comunicación, pero no le alcanzaron las botellas de vino, dejó a varios reporteros como el chinito, nomás milando…



No es el presidente quien debe hacer todo, pero pos no tiene quien revise y lo dejan solitito, aquí, “don Lalo” debió hacer un listado con los nombres de aquellos que no recibieron nada al menos para disculpar al preciso con una llamadita, pero bueno es falta cerebro.



En 4 meses de gobierno no se han visto resultados, en obras Omar, (el que hizo las luces inteligentes) ese ero que trabajo con Manri, fue encargado de la fallida lista de hielo.



En el Dif hay descontento de personal y ya hay quejas el en SUTEM por el mal trato de la honoraria, que se olvida que el director es “el choricito”, cuidado porque el SUTEM no anda con medias palabras.



Nacho debe revisar y con sangre fría tomar decisiones que van más allá de compromisos políticos y aquel que no da resultados debe irse, se van quienes se les vencen contratosy aunque Yadis quiera retirara a otros no puede, no se trata de caprichos.



En fin es necesario que se tomen cartas en el asunto a ver qué pasa si Pedro Pan cartel logra meter a Selenota al implan, simplemente es entregarle la información que puede tener uso político, Pedrito fue coordinador de campaña de Miguel Paredes ¿conviene?



El hijo de Gris Alvarez Tzintzún también quiere, aunque carece de relaciones con la IP, pero como buena madre anda haciendo ella la campaña a su cachorro con la amenaza de tomar la presidencia si no contratan a su Edgar.



¡Y pues qué decir de Laura Guillén? que está imposibilitada para asumir ese cargo pero parece que lo ignora.



En fín son varios que quieren el Implan, casi todos con fines políticos, Nacho debe entender que no es conveniente que lleguen personas sin experiencia a este instituto, pero pos a ver qué hace porque no tienen operadores efectivos y pos así es complicado y pos GRINGA, GRINGA EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.



FE DE RATAS.- Este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.