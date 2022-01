El PRD siempre estuvo en contra del reemplacamiento vehicular

Seguiremos alzando la voz cuando haya injusticias: Octavio Ocampo

El gobierno estatal de Morena y sus diputados, los responsables del cobro de placas

PRD exhorta a los partidos políticos a ser un verdadero contrapeso



INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ LUN-03-2022/ El Partido de la Revolución Democrática (PRD) siempre se opuso al reemplacamiento vehicular propuesto por el gobierno estatal de Morena y que aprobaron las y los diputados locales, “respetamos la actuación del Poder Legislativo, pero no la compartimos”, enfatizó Octavio Ocampo Córdova, Presidente del PRD.

En el que ha sido el primer posicionamiento del año, estuvo acompañado del Secretario General del PRD, José Guadalupe Aguilera Rojas, así como las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE); Octavio Ocampo dijo que las familias de Michoacán empezarán a sentir el golpe de la “cuesta de enero” y la inflación que ya rebasó el 7 por ciento.



Ocampo Córdova subrayó que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) seguirá levantando la voz contra las injusticias como lo hizo en su momento en contra del reemplacamiento y la violación a los derechos humanos de los habitantes de la Sierra – Costa y Tierra Caliente.

“Nosotros no estuvimos de acuerdo en el reemplacamiento vehicular, y no compartimos la decisión que tomó el Poder Legislativo, somos una oposición seria, responsable, crítica, y decimos que no era el momento de un reemplacamiento, y también reconocemos a los diputados que en congruencia con los principios del PRD votaron en contra”, expresó Ocampo.



El líder del PRD en Michoacán, lanzó un llamado a los partidos políticos que en su momento formaron parte de la coalición Equipo por Michoacán, y sus representantes populares para que se mantenga la unidad, que respondan al verdadero interés de la ciudadanía y los más de 700 mil michoacanos que confiaron en ellos.

“Nosotros haremos un llamado y ya estamos trabajando, ¿por qué?, porque consideramos que el Equipo por Michoacán es necesario, es el único contrapeso que puede haber para evitar que se tomen decisiones como las que se tomaron en diciembre. Nosotros haremos la parte que nos toca, internamente y hacia afuera también”, acotó

Ocampo Córdova reiteró que se hará valer la agenda conjunta que existe en el Equipo por Michoacán en diversos temas, para avanzar en lo que sea posible.

Lamentó que el gobierno estatal de Morena y sus diputados locales sean insensibles con las familias michoacanas para cobrar el reemplacamiento vehicular, que aunque lo disfracen de “descuentos”, siempre será un gasto.

En su intervención, José Guadalupe Aguilera, Secretario General del PRD, recordó que pronto se presentará un plan de trabajo para la reorganización, reconciliación y reencuentro con la familia perredista.

“Vamos a hacer oficial y vamos a presentar nuestro plan de trabajo, iremos a territorio y estaremos con la gente”, mencionó “Lupillo” Aguilera.

Estuvieron presentes en la Conferencia de Prensa: Brissa Arroyo, Secretaria de Comunicación Política, Verónica Naranjo Vargas, de Agenda de igualdad de género, Diversidad Sexual, Derechos Humanos, de las Juventudes, Educación, Ciencia y Tecnología, José Luis Esquivel Zalpa, Secretario de Gobiernos y Asuntos Legislativos, Helder Valencia Soto, Secretario de Planeación Estratégica y Organización, Luis Manuel Magaña Magaña, Secretario de Asuntos Electorales y Política de Alianzas, Rogelio Díaz, Secretario Técnico y Christian Benait Couto Ponce, Coordinador de Archivo del PRD.