GRINGA, GRINGA: Nacho Campestre, el Llanero Solitito

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ JUE-06-ENE-2022/ ¡Basta de hacer las cosas mal! ¿Son novatos o son pendejos? Cuatro meses de aprendizaje experimento y conocimiento son suficientes para dejar de culpar a los “viejos gobiernos” ya no hay pretexto para trabajar y darle resultado a los uruapenses que pusieron sus esperanza en Nacho Campestre y en la T de 4.



“Desde que se inventaron los pretextos se acabaron los pendejos” es tiempo de trabajar, se acabaron los pretextos para dejar de hacer, el preciso no les cree, ya es hora que se vayan los que no den el ancho en la administración…



Aquí no se cobra solamente por ser la ahijada, el ahijado, el sobrino el ex alumno o el amigo, hay que trabajar, en fomento económico ya dejaron pasar los tiempos de gestión para los micro créditos, y créditos a la palabra, este año ya no habrá, por tontos, lentos y torpes ay ahijada… trabaja.



Ya no hay pretexto para que trabajen, pasaron 4 meses que nos costa a los uruapenses pagar salarios, 50 mil por cabeza a los secretarios más directores un muchos más, no pues, el presidente lo dejan solitito y no se vale.



Ay ta Omarcito con una pista de hielo que contrató mal hecha y todo por cumplir su capricho y ¡ahorrar? unos centavos, no se vale, de que sirve acarrear niños de las colonias lejanas, si les ofrecen una pista llena agua en la superficie y aunque Nacho campestre tiene otros datos, “los que le dan sus orejas”, pro no se vale eso es ser desleal.



En fin, cada quien hace en su administración lo que quiere, pero ay cosas que no solo le afectan al preciso, también al pueblo; entreguen cuentas claras e informes detallados para que el presidente no “tenga otros datos” ajenos a la realidad. Entendites Omar…



Son chingaderas que en los temas de seguridad no se trabaja, que todos los días hay incidentes, pero nuestro presidente, “tienen otros datos”.



Bueno pero ya pasaron 4 meses de práctica y ya no hay pretextos para dar resultados, no se habla de las denuncias laborales que existen, y que parece que no van por buen puerto.



La yaya en recolección no hay camiones para trabajar pero que tal para limpiar y sacar escombro de sus terrenos, ya parece la secretaria Korunda, sólo trabajan para sí mismos…



Pero bueno si el propio gober Bergolla tiene quien le limpie los zapatos, mientras trabaja, vaya austeridad, vaya igualdad…



Bueno pos los regiburros, responderán a la auditoria superior de Michoacán, por a ver pagado y seguir pagando renta de vehículos, a los regis de Caldo Me Hacias les llegó un cobro de 5 mil pesos de multa por la misma acción ¡¡¡aguas!!!



Los regidores deben revisar las áreas que les corresponden y aguas en casa de la locura, el director de cultura residente de Aranza viene un rato por la noche a trabajar a casa de la locura, es médico vive en su pueblo y pos queda poco tiempo para la encomienda direccional ¿Esos funcionarios merecemos?



Lo que de noche se hace de día aparece, asi reza el dicho que le queda perfecto al director de cultura, que solamente trabaja como tecolote, pero la amistad lo sostiene en el cargo.



Es hora de hacer una reingeniería pero no como la de Bedolla que solamente regresó al modelo priista de Fausto, Reyna y Jara, Silvano fusionan secretarias y Bergolla las separa, eso es su reingeniería, no pues mmn. ¡Se ven mal!



Bueno, mientras las secretarias se “tunean” el puerco, el trabajo aventado porque les interesa más hacer política populachera y moldearse que trabajar, pero bueno deben “tunearse” el cerebro para dar buenos resultados laborales, porque andan miando fuera del hoyo.



Pos el 24 está cerca y lejos a la vez depende el trabajo que encomienden, para algunas cosas ya están los tiempos para otras falta un rato, pero el tiempo pasa muy aprisa, asi que a trabajar bien porque de lo contrario pos GRINGA, GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA…



FE DE RATAS: ESTE TEXTO ES FICCIÓN CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA.