En Uruapan faltan 176.9 mdp de la anterior administración

-Es la primera vez que en la Perla del Cupatitzio se dan a conocer resultados preliminares, que la ASF practica a la Administración Municipal

Uruapan, Mich., a 10 de enero de 2022.- Algunos servidores públicos que tuvieron a su cargo la administración municipal en el ejercicio fiscal 2020, serán llamados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a fin de que respondan por gastos que hicieron en dicha anualidad y que aún no han justificado.

Mediante rueda de prensa, el presidente municipal de Uruapan, Ignacio Campos Equihua especificó que del ejercicio 2020 no se justificaron 253 pagos por 118 millones 864 mil 535.35 pesos del Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun). También quedan por comprobar 12 millones 669 mil 872.32 pesos en el apartado de Servicios Personales, mientras que en Materiales, Suministros y Servicios Generales están sin documentar 16 millones 554 mil 520.43 pesos.

En tanto que en Gastos Diversos quedan 8 millones 551 mil 758.93 pesos por justificar. A su vez en el capítulo 6000 de Obra Pública, quedan pendientes de comprobar están sin justificar 14 millones 041 mil 809.85 pesos. Mientras que de la construcción de las oficinas del parque urbano La Cedrera, no proporcionaron la información completa del proceso de adjudicación de 7 millones 809 mil 270.96 pesos, entre otras observaciones dadas a conocer.