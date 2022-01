Ataques al INE desde Palacio Nacional, no abonan a la democracia: Luis Manuel Magaña

El descrédito y señalamientos al INE no son la vía, ni las formas

Recortaron el presupuesto y ahora exigen la consulta para la revocación de mandato; es la incongruencia

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ VIE-14-ENE-2022/ Los ataques continuos que hacen desde Palacio Nacional y el partido político en el poder al Instituto Nacional Electoral (INE), no abonan a la democracia en México, expresó Luis Manuel Magaña Magaña, Secretario de Asuntos Electorales y Política de Alianzas de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Dijo que ha sido una serie de desencuentros y de señalamientos que ha hecho el Presidente de la República y su partido político en contra del INE, como el descrédito al trabajo que realizan los Consejeros, la solicitud de juicio político e incluso el querer “organizarle al INE” su ejercicio presupuestal.

Pero además, -resaltó, la reducción del presupuesto INE y paralelamente la exigencia de que el órgano electoral organice la consulta para la revocación de mandato.

Resulta ilógico, y una postura totalmente contraria e incongruente, el destinar recursos para las obras que parecen caprichos presidenciales y por otra parte, reducir presupuesto a las instituciones y organismos autónomos como el INE, ¿por qué exigen ahora llevar a cabo una consulta para la revocación de mandato, cuando no hay recursos suficientes para tal ejercicio?, cuestionó el secretario de Asuntos Electorales.

Para concluir, Luis Manuel Magaña enfatizó: “Desde el PRD condenamos el ataque continuo que hacen el partido político en el poder y el gobierno federal al INE. Creo que es reprobable, no es la vía, no son los medios y no son las formas, así no se fortalece la democracia en nuestro país”.