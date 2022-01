GRINGA, GRINGA: La oposición gana espacios ¿No hay perfiles morenistas?

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ LUN-17-ENE-2022/ “Yo tengo otros datos” es hora que los encargados de las 18 secretarías que trabajan en el ayuntamiento se sinceren con el presidente y le digan que no saben planear ni gestionar, qué necesitan ayuda urgente, para conocer los diferentes órganos nacionales e internacionales en los que pueden gestionar.



Ah pero eso si sienten que andan en las nubes, ya están como los de comunicación social; hablo de la bola de chamacos que se sienten hechos a mano, y pos ni tanto, llegan tarde, no van a la oficina, usan las herramientas y las TICs para hacer videos ¿eso qué?

Lalo Montiel debe hacer vales su liderazgo para poner órden, en los últimos 20 años es ahora cuándo hay más integrantes en esa dirección, y quienes hacen la chamba siempre son los mismos, pero bueno el jefe manda.



Presumen transparecia y hasta reconocimientos han adquirido, cuándo ni siquiera pueden responder y dar a conocer los curriculums de los funcionarios y representantes populares, ay anda una que buscó comprar un título, para no verse tan mal, así que si hoy hubiera la guillotina en la administración de Nacho campestre y se llevarán ahí a los mentirosos, corruptos, traicioneros y desleales, Nacho se quedaría solitito, ¡Con 3 fieles esos sí!



Son reverendas chinaderas que Frena le gane a Nacho campestre el IMPLAN, Desire PG ya anda presumiendo que Ponchito M. la está apoyando para que ocupe la dirigencia del Implan, hay que ver ese lugar es ciudadano, efectivamente, pero Desire es de sangre azul, aunque ya no refrendó en el PAN ¿Cómo está eso?



Y mientras gris Álvarez pide el voto para su niño “Edgarito”, Apeam y Frena le llevan ventaja, en apoyo a la panista, (aunque no refrendó) porque Gris será buena pa la grilla, pero con la IP no da una.



Pos ya se vio con la elección de Meño que Nacho campestre no trae con queso pa las enchiladas, porque pos elegir a un extraño a su equipo aunque Meño le ayudó en campaña, pos bueno así las cosas le tocaba a Elizabeth, pero alguien la bloqueó.



Aquí el asunto es mantener el equipo ¡adivinen quien está ganando el premio de mejor conquistador? Es alguien cercano al presidente, considerado por algunos del equipo como uno de los más cercanos al presi pero ahora resulta que en los pasillos le dicen Juan el conquistador no es Herminio eh…



En las administraciones municipales siempre hay un ridículo una wuila un conquistador y algunos buenos para nada, pero protagónicos, en esta apenas estamos viendo quien es quien, pero nosotros el pueblo “tenemos otros datos”



La pista de hielo no deja de ser una piedra en el zapato de Nacho Campestre, aunque él tiene otros datos, la pista no funciono como pensaron y solamente la abren de 6 de la tarde a 10 de la noche, seguro que los niños y familias del oriente vienen a disfrutarla.



Tener datos diferentes no es malo, lo malo es contar con la información equivocada y defenderal como verdadera, de eso se trata, la eslealtad, loso funcionarios que entregan información manipulada y permiten que el presidente la de por echo, eso es deslealtad, y recuerden, no mentir, no robar y no traicionar… creo qe no siquiera saben que significan las palabras.



La administración del bien ¿bien qué? Bien inmueble, bien feo, bien ridículo, bien pa la chingada ¿qué significa bien? Bien es aquello que en sí mismo tiene el complemento de la perfección en su propio género. O lo que es objeto de la voluntad, la cual ni se mueve ni puede moverse sino por el bien sea verdadero o aprehendido falsamente como tal. (Definición del diccionario de la Lengua española/RAE)



Bueno pos aun cuando tenemos otros datos esperemos que la elección del Implan sea la mejor opción; si llega Desiré, Nacho estará cavando su propia tumba política pal 24, por si quiere relección si no le importa está bien y por el pueblo del bien que juzgue al gobierno del Bien amado porque pos GRINGA GRINGA EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.



P.D. ESTE TEXTO ES FICCIÓN CUALQUIER PARECIDO CN LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA.