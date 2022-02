El saneamiento de finanzas estatales que presumen autoridades es a costa de la ciudadanía: PRD

La recuperación económica obedece al cobro de más impuestos y nuevo endeudamiento: Octavio Ocampo

Quedó en el discurso el apoyo del gobierno de la República a Michoacán

No ha concretado la federalización de la nómina educativa, ni obras de infraestructura de alto impacto, ni atención a la seguridad



INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ JUE-27-ENE-2022/ Las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), coincidieron en señalar que la recuperación económica que presume el gobierno estatal ha sido a costa de sacrificar a la ciudadanía con el pago de más impuestos y al nuevo endeudamiento que hizo el estado.

Octavio Ocampo Córdova, presidente del PRD, sostuvo que durante este gobierno estatal se han venido implementando acciones enfocadas al cobro de impuestos y la contratación de nueva deuda, por lo cual, el saneamiento de las finanzas públicas del que se presume es ficticio, “no existe una estrategia financiera de corto, mediano y largo plazo que permita al estado un crecimiento sostenido”.



En ese sentido, el líder del PRD expresó: “Se anuncia mucho que las finanzas se han saneado en la entidad, pero ¿a costa de quién?, pues a costa de nosotros, de la ciudadanía, el Borrón y cuenta nueva, el reemplacamiento, lo que van a cobrar ahora de los autos de procedencia extranjera, la contratación de nueva deuda”.

Octavio Ocampo dijo que el apoyo del gobierno de la República a Michoacán lamentablemente ha quedado en el discurso, pues hasta ahora no se han visto resultados, no se ha concretado la federalización educativa, no ha atendido el tema de la seguridad, ni hay obras de infraestructura; lo único es que Michoacán se integra al programa de regularización de autos de procedencia extranjera, “chocolate”.

“Ojalá y de verdad lo deseamos que la Federación, que el Presidente de México ya apoye a Michoacán, antes el argumento era que no había coordinación con la administración saliente, ¿y ahora por qué? creo que Michoacán merece más que discursos y más que buenas intenciones”, concluyó Octavio Ocampo.