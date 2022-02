Urgen mecanismos de protección a periodistas en Michoacán: Casimiro Méndez Ortiz

-Lamenta Casimiro Méndez atentado contra periodistas en Michoacán.

Uruapan, Michoacán a 31 de enero de 2022.- Preocupa que se vulnere el derecho a informar, a la libertad de expresión de las y los comunicadores de Michoacán, refirió el Senador de la República, Casimiro Méndez Ortiz; ante el caso del comunicador Roberto Toledo de Zitacuaro, quien colaboraba con el portal Monitor Michoacán y quien fue asesinado por desconocidos.

Ante el alarmante incremento a nivel nacional de ejecuciones a periodistas y comunicadores, que incluso han derivado en la manifestación pacífica del gremio, externa legislador la urgencia de activar mecanismos de protección inmediata, ante la denuncia pública de comunicadores, cuando en el ejercicio de su labor informativa se consideren en situación de riesgo de muerte, amenaza y/o persecución.

Aseguró, que el caso del comunicador Roberto Toledo, evidencia una falla en el sistema que no debe ser ignorada, ya que éste, había hecho de conocimiento público que eran amenazados él y sus colaboradores; por evidenciar actos de corrupción, sin embargo, se desconoce si tuvo la atención o la activación de protocolos correspondientes para garantizar su integridad. Un tema que preocupa y debe ocupar a las autoridades en turno, puntualizó.

Dijo que no debe considerarse un hecho aislado, que requiere profunda investigación para deslindar responsabilidades y no quede en la impunidad. Por lo que manifiesta su solidaridad y respeto con el gremio periodístico. En México, en Michoacán; no hay democracia si no hay libertad de expresión, finalizó.