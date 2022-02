Todo febrero, 3% de descuento en impuesto predial

Uruapan, Mich., a 02 de febrero del 2022.- La Tesorería Municipal te invita a aprovechar los descuentos en el impuesto predial, que el Gobierno del Bien pone a beneficio de los usuarios cumplidos, durante el mes de febrero:

* 3 por ciento de descuento en general.

* Adultos mayores de 60 a 64 años, descuento Inapam.

* Adultos mayores de 65 años, personas pensionadas y/o jubiladas, cuota mínima: 481 pesos.

Los beneficios para los adultos mayores son aplicables siempre y cuando el predio no sea comercial, esté a nombre del propietario, el usuario no cuente con más de un predio y la tarifa no quede por debajo de la cuota mínima.