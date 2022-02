GRINGA, GRINGA: Omar mete al presidente en camisa de once varas

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ VIE-04-FEB-2022/ “Corre y se va con” la corunda que más que envuelta está más rica cada día y no por las cirugías si no por todo el control que tiene en varias dependencias estatales entre ellas el Hospital Regional de Perla del Cupatitzio con la prima en la dirección del nosocomio.

Bueno pos quien se agringa no hace lana lanotota cuándo llega al gobierno pero quien se pone buzo caperuzo ay tá la muestra.



Ya veremos a Omarcito Trigueños a ver cómo sale, con eso que contrata a su propia empresa para hacer trabajitos como la pista de hielo ¿Se dará su propio moche? Pos si con las luces inteligentes, el paseo quedó mal y fue despedido, a ver ahora si le perdonan lo de la fallida pista de hielo.



Y mientras él, Omar, hace oídos sordos las redes sociales exigen que limpien de grava la entrada a Uruapan, por el mural de la Quinta, hay grava arena que pone en riesgo la integridad de los automovilistas, bueno que Trigueños le siga dando problemas al presi y os que se avecinan si continua desobedeciendo órdenes “precisas”.



Bueno pos mientras los secretarios se niegan a apoyar al presi y los dejan solitito, Carlitos Manzo hace de las suyas, ahora va contra aquellos que adquirieron vehículos con el favor del erario, puro Nissan Sentra que cuesta alrededor de 500 mil pesos, austeritos hasta eso.



El que anda calladito es Ramoncito, allá en la pesca “de dirigentes para crecer su organización y venderse más caro pal 2024, con que le cumplan está bien porque trabaja y al final se queda como el chinito “nomás milando”,



A Gerardo Mata, le duró más un pedo en la cola, tuvo que presentar su renuncia al cargo como encargado de la oficina de servicios regionales en Uruapan, derivado del movimiento de la cero nueve, pero al director que puso Bedolla no lo quitan aunque se violenten usos y costumbres, bien por Michoacán, porque nombramientos de funcionarios le corresponde al gober les guste o no.



Además fue la propia CNTE rojos y azules quienes apoyaron a Bedolla ¿no que muy chingón? Que con el todo cambiaría y al primer cambio ay tan queriendo tomar vías férreas, pro esta vez el gober si tiene pantalones y no se los permite ¡Andele!



Todo problema de los profes del sector nueve, es que el director de educación indígena lo nombró el gobernador, como es legal, pero dicen los profes, porque les falta mucho para ser maestros, que por usos y costumbres ellos deben decir quién es el director, al no permitirles dicha acción iniciaron movimientos que han dejado heridos tanto militares como profes. Pero ambas partes sentadas en su macho…



Y están como Amlo primero se deja de llamar amlo antes de aceptar la corrupción de su hijo, nos pos no le han llovido las verdades, no hay peor ciego que el que no ve.



Güeno por lo pronto amos a comer presidentas del DIF, resulta que las malas pésimas lenguas dicen que Nacho está buscando posicionar a Yadira, su esposa, para que sea ella la candidata a la presidencia municipal en el 24, pero bueno eso dicen, asi decían de Ramona Snchez y de Gema del Río, siempre sale el tema pero pos hasta ahora no han hecho historia, veremos con Yadis qué pasa.



En la administración burricipal, hay personas valiosas con conocimiento pero parece que necesitan que los está en arriando a ver cómo le va a Bailón con los secretarios, va de jefe de gabinete, si es buen arriero tendrá éxito, es lo que se desea.



Si a Nacho le va bien a Uruapan le va mejor, asi que debemos ser observadores para que los secretarios se apliquen en su trabajo y hagan lo que deben y deban lo que deben hacer ¿Se entendió?



Bueno a este gobierno le da mucho por dejar de trabajar y hacer otra cosa diferente a su quehacer, lo que no se les olvida es subir selfis, que si con la blusa abierta para mostrar chichi y pierna, que si de ladito para mostrar nacha pop, pero le buscan así ha de estar el trauma, y los hombres cerca de logos que los empoderen; en fín, así las cosas pónganse a trabajar…



Pos la administración ya empezó y está en pleno apogeo si eso no lo entienden peor para los y las que quieren continuar en el mundo de la polaca, trabajas o haces que trabajas y pos continuas pero de lo contrario y te agringas pos… GRINGA, GRINGA , EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.



FE DE RATAS.- ESTE TEXTO ES FICCIÓN.