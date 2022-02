Marcha de apoyo al sector IX, de educación indígena

+ Maestros, organizaciones sociales y de comunidades indígenas.

URUAPAN, Michoacán, 10 de febrero de 2022.- Cientos de personas, del magisterio, de diversas organizaciones sociales y de comunidades, principalmente indígenas, participaron en una marcha de esta ciudad, a la población de San Salvador Combutzio, pasando por la estación del ferrocarril de Caltzontzin, donde los policías que allí estaban, tuvieron que replegarse para evitar algún enfrentamiento.

La manifestación fue encabezada por el dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (Cnte), Poder de Base, Benjamín Hernández Gutiérrez, quien manifestó en entrevista, que la marcha es de apoyo al Sector IX de educación indígena, y demostrar que no están solos.

Dijo que no se entiende por qué el Gobierno del Estado, que está para solucionar los problemas, genera mayores; esta situación no tiene razón de ser. No se está peleando la secretaría o subsecretaría de educación, sino una dirección de educación indígena, donde se requiere un profesor de origen indígena que hable la lengua materna, como Lázaro Márquez Joaquín.

Ramírez Bedolla se quedó en el discurso de campaña, ya que, en los hechos, no hay ningún cambio, es más de los mismo; no demuestra en nada, que es diferente al anterior gobernante. No se trata de un proceso de imposición sindical, sino un proceso conjunto; no la imposición del gobernador a David Romero Robles.

Cuando se agota el diálogo, nos obligan a salir a la calle, señaló el dirigente magisterial, quien hizo un llamado al diálogo, a retirar la policía de las vías férreas de la estación de Caltzontzin, ya que no existe razón de que estén en ese lugar, ante la tregua pacífica establecida.

La marcha partió de la alcaldía de Uruapan, tomó el Boulevard Industrial, llegó a las vías de Caltzontzin, donde fueron encontrados por los maestros del Sector IX y continuaron hasta el pueblo de San Salvador Combutzio, donde se realizó un mitin. No se reportó ningún incidente.