Mejorar, Construir y Avanzar ¡Es Posible!; nueva campaña del PRD

En unidad es posible reposicionar al PRD y construir un mejor partido: Octavio Ocampo

Avanzar juntos a la meta del 2024: Brissa Arroyo

¡Nadie conoce mejor a Michoacán como el PRD!

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ SÁB-12-FEB-2022/-Con objetivo de reposicionar al Partido de la Revolución Democrática (PRD), colocarlo nuevamente como un instrumento de beneficio para las y los michoacanos, así como un agente de cambio de la vida pública del estado, la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) a través de la Secretaría de Comunicación Política diseñó la campaña Mejorar, Construir y Avanzar ¡Es Posible!



Octavio Ocampo Córodova, Presidente del PRD, subrayó que con este relanzamiento de la imagen del PRD en Michoacán, se pretende que la militancia, fundadores o liderazgos de nuestro partido, y la ciudadanía en general, ubiquen al PRD como una opción real de cambio, con visión transformadora y de vanguardia en diversos temas.

El líder del PRD, explicó que son tres etapas de la campaña: Mejorar, Construir y Avanzar; después del proceso electoral, el PRD está viviendo la etapa de Mejorar, de reflexionar sobre los errores que como partido se cometieron y no volver a repetirlos; Construir con las estructuras, desde las bases, en los municipios, y Avanzar rumbo al 2024.



“Es posible que en unidad tengamos un mejor partido, es posible reposicionar al PRD, pero no lo vamos hacer solos, necesitamos el esfuerzo y las aportaciones de todas y todos. Es posible convertir al PRD en la principal fuerza política del estado. Recordemos, amigas y amigos, que no hay un partido que conozca mejor a Michoacán como el PRD”, enfatizó Ocampo Córdova.

Brissa Arroyo Martínez, Secretaria de Comunicación Política del PRD, detalló que la campaña Mejorar, Construir y Avanzar, ¡Es Posible!; recoge las voces de la militancia, el sentir de las bases, y de forma autocrítica plantea lo que el partido ha vivido en los últimos procesos electorales, pero también propone alternativas para reinvertarnos como partido, con la visión de cada uno de los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE).



Arroyo Martínez dijo que siempre es necesario regresar al origen y refrendar las banderas que desde hace 32 años hemos enarbolado, por ello, la campaña retoma los logros del PRD, pero también las propuestas como partido frente a los desafíos de la época actual.

Exhortó a la militancia para que haga suya esta campaña, porque aquí en este esfuerzo, cada uno de nosotros somos mensajeros del PRD: mujeres, jóvenes, pueblos originarios, organizaciones sociales, comunidad migrante, diversidad sexual.

La campaña se desplegará todo el año en tres etapas como se explica en el slogan, Mejorar, Construir y Avanzar; mejorar, es una etapa en la que el PRD está inmerso ahora, Construir con las Bases del Sol, desde las bases y para lo cual se presentará una imagen gráfica, y Avanzar, rumbo al 2024, porque tenemos claro que es la siguiente meta.

“Es una gran oportunidad de reinvertarnos como partido político, no olvidemos que nadie conoce a Michoacán mejor que el PRD. Rescatemos la historia que nos han querido arrebatar, vamos a Mejorar, Construir y Avanzar, por Michoacán Es posible”, afirmó Brissa Arroyo.

Algunos de los principios del Partido de la Revolución Democrática (PRD) son: Democracia, libertades, Transparencia y Rendición de Cuentas, Derechos Humanos, reconocimiento a los derechos de las Mujeres, feminista, Respeto a la Diversidad Sexual, Educación, Salud, Ciencia y Cultura, Economía justa y equitativa, Medio Ambiente y Sustentabilidad.