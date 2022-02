Iveth Adaena Gaspar Gorostieta, Astrofísica michoacana que desde niña le apasionó la ciencia

En el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia presentamos la historia de la Astrofísica michoacana Iveth Adaena Gaspar Gorostieta, egresada de UNAM Campus Morelia.

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ MAR-15-FEB-2022/ Desde niña la Astrofísica Iveth Adaena Gaspar Gorostieta tenía interés por conocer los fenómenos científicos, sabía que quería dedicarse a algo relacionado con la ciencia y algún día destacar en ello, cuando conoció la Astronomía se enamoró de ella, hoy en día estudia el Doctorado en Astrofísica en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC-ULL), España.



Egresada de la Maestría en Astrofísica del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA) UNAM Campus Morelia, Iveth Adaena forma parte del reducido grupo de mujeres que deciden estudiar ciencias, apenas un 30 por ciento del total de estudiantes que escogen estudios superiores dentro del campo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Su gusto por la ciencia se remonta desde su infancia, “cuando era niña yo quería ser científica, siempre había soñado con hacer algo que ayudara a la humanidad”. También recuerda que leía las biografías de personajes que estudiaba en la escuela y le comentaba a su mamá que ella también tendría la suya por alguna contribución que pudiera hacer. “Le conté a mis papás que yo quería ser una científica, aunque no sabía en qué, pero quería serlo. Con el paso del tiempo comencé a hacerme preguntas relacionadas con el Sistema Solar y la Vía Láctea”.

Originaria de Morelia, Michoacán, Iveth comparte sentirse fascinada con las travesías que hasta ahora ha recorrido durante su formación académica, “me ha dejado experiencias enormes, más de lo que me había imaginado, porque aparte de que he conocido a grandes amigos, a personas de diferentes partes de México y del mundo, también he podido asistir a congresos a diferentes escuelas y estar en colaboraciones con otros países”.

En ese sentido, señala que su trabajo académico la ha llevado a conocer países que nunca antes había imaginado visitar, “poder conocer estos lugares ha sido grandioso para mí, me ha tocado participar en coloquios en el Instituto Max Planck, en Alemania y en la Universidad de Creta, en Grecia, para mí es fascinante estar en estos sitios y conocer estas culturas que estudié en la preparatoria. Ahora poder visitarlos y verlos con mis propios ojos me ha emocionado mucho. También trabajar con personas de otros países, me ha permitido conocer otras formas de trabajo, incluso de cómo piensa la gente en otros lugares”.

Desde la primaria tuvo el interés en la ciencia y en la secundaria fue cuando se acercó a la Astronomía. Recuerda que cuando estudiaba la secundaria, en su casa había libros de ciencia y le gustaba leerlos y también veía la serie de televisión en la que participaba la astrónoma Julieta Fierro: Más allá de las Estrellas y fue en esa época cuando se decidió por estudiar Astronomía.

“Justo cuando yo estaba por concluir la secundaria, le pusieron el nombre a la escuela del Dr. Luis Felipe Rodríguez Jorge, al ser astrónomo de la UNAM nos fue a visitar y nos dio varias pláticas y la directora de la secundaria me acercó con él y le dijo que yo quería ser astrónoma. Ahí lo conocí a él y a la astrónoma Dra. Yolanda Gómez y desde ahí ellos me encauzaron en qué era lo que yo podía estudiar para poder ser astrónoma”, comenta Iveth Gaspar.

Al referirse a los maestros o personajes que han inspirado su formación o que han sido parte importante de ésta, ubica a las maestras y los maestros que la han guiado desde preescolar hasta donde cursa ahora el doctorado, destacan por esta línea de tiempo la presencia de los astrónomos del IRyA UNAM Morelia: la Astrónoma Dra. Yolanda Gómez y el

Astrónomo Dr. Luis Felipe Rodríguez, el Dr. Jacopo Fritz, su asesor de tesis de la Maestría, además de estudiantes que conoció desde que realizó su servicio social en el IRyA, que ahora ya son sus colegas.

Respecto a personajes científicos, que han inspirado su formación, le apasiona la vida y obra de Galileo Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein y Stephen Hawking.

Las lecturas que acompañaron su inclinación por el estudio de la Astronomía fueron los libros: Un Universo en Expansión, Las Fronteras del Universo, ambos escritos por el Dr. Luis Felipe Rodríguez y Galileo: su tiempo, su obra y su legado, del que es coautor también el Dr. Luis Felipe Rodríguez.

“Siempre me han gustado los libros de ciencia y más los de astronomía, me encantaban. Los Viernes de Astronomía, mi papá me acompañaba a ver las conferencias al Campus UNAM Morelia y ahí vendían los libros y compré el libro de Nebulosas planetarias: La hermosa muerte de las estrellas de la astrónoma Julieta Fierro”, indica Iveth Adaena.

Las áreas de estudio que le interesan profundizar en su estudio son: Formación y evolución galáctica; Poblaciones estelares; Abundancias químicas en estrellas; Evolución química de la Vía Láctea.

En la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) estudió la licenciatura en ciencias Físico-Matemáticas, realizó la tesis: El efecto de la presencia de materia oscura en el espectro de rayos cósmicos de altas energías, con la asesoría del Dr. Juan Carlos Arteaga Velázquez.

La maestría la estudió en Astrofísica, en el IRyA UNAM Campus Morelia, su tesis se tituló: El efecto de la presión hidrodinámica sobre la formación estelar en galaxias medusas, asesorada por el Dr. Jacopo Fritz.

En su formación en el doctorado, en el IAC-ULL, ha iniciado la tesis “Modelos de poblaciones estelares con variaciones en las abundancias para determinar los tiempos de formación de galaxias grandes y pequeñas”, con la supervisión del Dr. Alexandre Vazdekis y el Dr. Carlos Allende: “me interesa estudiar la composición estelar para elaborar un set de librerías estelares semi-empíricas desde el UV (ultravioleta) cercano hasta el IR (infra-rojo) cercano, con razones variables de las abundancias de elementos alfa, C (carbono) , N (nitrógeno), Na (sodio), entre otros. Esas librerías alimentarán modelos de síntesis de poblaciones estelares para calcular los espectros de poblaciones estelares con las correspondientes proporciones de abundancia”.

Al referirse a sus metas en un futuro, señala que actualmente sus esfuerzos están concentrados en especializarse en la elaboración de librerías estelares semi-empíricas y síntesis de poblaciones estelares; a mediano plazo quiere terminar el doctorado y tener varias colaboraciones en estas áreas y a largo plazo realizar estancias posdoctorales, tener publicaciones y buscar posicionarse como investigadora en algún centro de investigación.

“A mí definitivamente lo que más me encanta es la Astronomía y si quieren estudiar esto, bienvenidas, es muy bonita esta área, pero también si quieren estudiar otra, les recomiendo que estudien lo que más les guste. Ojalá cada vez más mujeres se dediquen al estudio de estas áreas”, concluye Iveth Adaena Gaspar.

El 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, proclamado en diciembre del 2015 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como parte de los esfuerzos por reconocer al papel que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y la tecnología. En este día publicamos la historia de Iveth Adaena para que inspire a muchas mujeres a formarse en el campo de las ciencias.