Aguacateros contra Club Calor, mañana

+ El equipo Uruapan viajó hacia Monclova, Coahuila.

URUAPAN, Michoacán, 17 de febrero. Aguacateros, Club Deportivo Uruapan, viajó a la ciudad de Monclova, Coahuila, para encarar una de las pruebas más exigentes de la temporada, la noche de este viernes, a las 19:30 horas, se enfrenta al Club Calor, en la Ciudad Deportiva “Nora Leticia Rocha”.

El encuentro luce como el más atractivo de la jornada 6, del Clausura 2022, dentro de la Serie “B”, de la Liga Premier, ya que estos equipos disputaron la final del Apertura 2021 y en el inicio de la presente campaña, se han mantenido como protagonistas de la categoría.

José Muñoz, estratega de Aguacateros, espera un duelo de poder a poder y confía en hacer un partido adecuado para regresar con la victoria y consolidarse en lo más alto de la división, aunque es consciente de que la misión no será sencilla.

“Es un partidazo el que se nos viene, es una aduana muy difícil. Vamos a Monclova, me imagino el frío que va a estar haciendo a un campo donde no estamos acostumbrados a jugar en pasto sintético, pero a final de cuentas, no son pretextos tenemos que ir a encararlo y tenemos que prepararnos de la mejor manera para ir a este partido”, dijo el técnico aguacatero.

En los 3 juegos disputados, Uruapan se ubica en lo más alto de la tabla general con 9 unidades, mientras que su rival de este viernes, aparece en el tercer sitio con 5.