Lamentable que el Congreso Local deseche despenalización de interrupción del embarazo: Casimiro Méndez

– La mujer debe ejercer con plenitud sus derechos, pues no es instrumento de reproducción.

Morelia, Michoacán a 18 de febrero de 2022.- El Senador de la República, Casimiro Méndez Ortiz; califica como desafortunada la postura del poder legislativo de Michoacán, luego de que las y los diputados locales, desecharan con nueve votos a favor y 16 en contra, el dictamen con el que se buscaba despenalizar la interrupción del embarazo en la entidad.

Ante los resultados de la sesion celebrada hoy por la 75 legislatura, dijo que el derecho de las mujeres a decidir, sigue siendo uno de los más frágiles y amenazados en el mundo; a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que anualmente se practican 25 millones de abortos de manera insegura.

Señaló, que ver como delito el derecho de las mujeres a decidir respecto a la maternidad, es reducirlas a un instrumento de reproducción, fomenta la clandestinidad de un mercado que eleva las cifras de mortalidad, pero además, castiga a la pobreza, pues son las mujeres pobres quienes realmente son perseguidas y enjuiciadas.

Por lo anterior, aseguró que es necesario entender que la interrupción del embarazo va más allá del sí o no bajo principios moralistas, se discute si se hace de forma segura y legal o no, si quienes lo practican cumplen con las normas sanitarias y legales para operar sin negligencias. De otra forma mujeres pobres o no, seguirán interrumpiendo su embarazo en lugares insalubres y seguirán muriendo por ello.

Como lo dijo el ministro Arturo Saldívar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

“Es indispensable superar el falso debate entre quienes están a favor de la vida y quienes no estamos a favor de la vida. Todos estamos a favor de la vida, lo que sucede es que algunos estamos a favor de que la vida de las mujeres sea una vida en la que se respete su dignidad, puedan ejercer con plenitud sus derechos, en la que estén exentas de violencia y en la que puedan autodeterminar su destino”.

¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!, finalizó.