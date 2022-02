GRINGA, GRINGA: Apretón de Aguacates

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ DOM-20-FEB-2022/ Enlodaron el agua para después tragársela, primero enardecieron el Estado, policías golpeados, civiles también y maestros, cómo dice la canción “¿y todo para qué? si finalmente doblaron las manos el gobierno ¡ay Bergolla! Le quedó grande la yegua…



Hasta para dar consejos hay niveles, tanto pinche problema en Michoacán y el gober preciosO, con sus asesores venidos a menos, bueno algunos, si no fuera por Carlos ¿qué haría el gober?



CasiMiro ya lo dijo “que necesidad de tanto desorden si finalmente doblo las manita y entregó los nombramientos a quien le impusieron y que formaba parte de los acuerdos campaña ¡qué cumplan! Primero hablan y después se hacen como el tío Lolo.



Como permiten tanta burla, quienes vandalizaron, derribaron el monumento a la esclavitud monumentos y salen como la fresca mañana, hasta trabajan horas extras para la pronta y expedita liberación, en Michoacán justicia es pronta y expedita quedó claro.



Los conflictos que prevalecen en el Estado son reamente graves, pero más grave es que el gober “tenga otros datos” mientras el gober tenga “otros datos” acaso sabe que en su secretaría de comunicación social no han elaborado ni siquiera tienen la agenda de medios de medios de comunicación ¡síganle, el pueblo invita!



Pos que siga la mata dando ¿estado fallido? los maestros de la CNTE divididos en rojos y azules, ¿Morón&Bedolla? La piedra en el Zapato haciéndole al wey el aguacate, transportistas, estudiantes, inseguridad pero Bedolline tiene otros datos…



Los cortadores de aguacate saldrán a buscar el pan para sus familias ¿lo pensarán Los gobernantes? o solo tienen cerebro para tomarse selfies y decir “que trabajan” les da por reunioncitis, así no son las cosas.



Uruapan está en riesgo de desorden social y hasta ahora hay un plan emergente para apoyar los cortadores de aguacate que son los que se quedaron sin empleo, sin dinero y viven al día, ya lo pensaron se pueden desatar más los asaltos y la delincuencia.



Los asesores del gobierno deben ser personas con academia y con inteligencia para planear; Porqué los que asesoran deben ser más inteligentes que el asesorado.



Cambios en el gabinetazo, bien por Nacho Campestre que empezará a hacer cambios en el gabinetazo, pero en lugar de cambiar secretario les contratarán asesores para que los enseñen a trabajar.



Tarde o temprano el ritmo de trabajo abría de exigirle a las autoridades resultados, los que se sienten influencers, youtubers y buchonas les llegó la hora de dejar de tomar selfis para sus muros y dar resultados a 6 meses de trabajo no hay trabajo real, siguen en campaña,



Flaco favor hacen al presidente, sin trabajar y cuando saben de una actividad en la que estará va el presidente todos van a tomarse la foto para demostrar trabajo…



Cuando veas las barbas de tu amigo cortar, pon las tuyas a remojar ya perdieron la lección en la tenencia de Jicalán cuándo inauguraron la casa de Morena no llenaron el lugar tuvieron que entrar en acción, de última hora, los ramones, así o más claro, no traen con queso pa las enchiladas y peor aún un chingo de operadores haciendo al wey…



La simulación les va a durar poco, horita con el pretexto de la veda electoral dejan de trabajar, la veda no es impide trabajar les impide promocionan “imagen”, promocionan selfis pero no trabajo, bueno no han trabajad…



Pos que le sigan, el tiempo no perdona, los errores se pagan caros, así que si no se ponen la pilas pueden tener problemas pal 24 y Lazarito Cardenal anda con todo, igualito que Carlitos logró su objetivo y sentó a Bedolla y a Nacho campestre, lo escucharon, y pos gringa, gringa el que se apendeja se chinga…