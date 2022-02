Las Lenguas Maternas Florecen en la Organización, la Resistencia y la Lucha

A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS ORIGINARIOS

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

AL PUEBLO DE MICHOACÁN

Comunidades p’urhépecha, a 21 de febrero del 2022.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo autónomo e independiente, constituido por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 65 comunidades originarias, manifestamos conjuntamente lo siguiente:

El día internacional de la lengua materna emergió de un movimiento social y estudiantil en Bangladesh, del Movimiento por la Lengua Bengalí en 1952, surgido para defender el reconocimiento del idioma bengalí como lengua oficial de Pakistán, posteriormente, fue institucionalizado por la Conferencia General de la UNESCO de 1999 y se ha observado en todo el mundo desde el año 2000, es decir surge de la organización, resistencia y lucha de los pueblos.

En nuestro país, durante la colonia, la reforma, el porfiriato y el periodo posrevolucionario, durante más de 500 años, los distintos Gobiernos de México, llámense conquistadores, encomenderos, audiencias, virreyes, emperadores o presidentes, con independencia de su ideología, sean colonialistas, liberales, conservadores, positivistas o neoliberales o trasformadores, ha impuesto políticas educativas de castellanización directa e indirecta, que tienen como objetivo integrar al indio, “mexicanizar al indio” es decir, la homogenización forzada y la desaparición progresiva de sus respectivas lenguas.

Históricamente, el Estado mexicano no mantiene un interés legítimo por conservar las lenguas indígenas, dado que en su desarrollo ha creado políticas públicas tendientes a la aculturación, la castellanización, la incorporación, el integracionismo y el paternalismo, por lo que no garantiza los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades originarias, contrario a lo que marca la “Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas” no recibimos atención pública, acceso a la justicia, educación básica o atención médica en nuestros idiomas maternos.

Son las propias comunidades originarias las qué mediante la resistencia y lucha dialéctica, hemos rescatado y fortalecido nuestros idiomas milenarios. Las lenguas maternas florecen en la organización, resistencia y lucha comunal, no gracias a los gobiernos en turno, por lo que la mejor forma de celebrar el #DíaInternacionalDeLaLenguaMaterna, es sumarse las luchas de los pueblos originarios, por el territorio y la tierra comunal, por la autonomía y la autodeterminación, por nuestros sistemas de seguridad y de justicia, por la vida y por nuestras lenguas, por nuestra historia, nuestra cultura y nuestra cosmovisión.

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM