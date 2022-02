Llama PRD Michoacán a la sociedad a coadyuvar para construir la paz

Ante escenarios adversos de violencia somos promotores de la paz: Octavio Ocampo

Todas y todos merecemos un entorno de seguridad y armonía

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ LUN-28-FEB-2022/ El Presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova, lanzó un llamado a todos los sectores de la sociedad a contribuir para la construcción de la paz.



Ocampo Córdova subrayó que ante un escenario adverso de violencia y de muerte, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), debe seguir promoviendo y abonando a un discurso de paz.

Las nuevas generaciones, nuestras niñas, niños y adolescentes, no pueden seguir creciendo en un espacio donde la violencia se normalice y forme parte de sus vidas. No lo podemos permitir.



Por ello, desde el PRD hacemos un enérgico pero respetuoso llamado a las fuerzas políticas, al Gobierno de Michoacán, a las asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales, a la comunidad científica y académica, activistas y ciudadanía en general a tomar acciones y emprender un movimiento real para construir y promover la paz.

Es el momento de dejar a un lado los discursos vacíos; es urgente que se replantee la estrategia de seguridad, que exista verdadera coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, y desde nuestras trincheras coadyuvar a generar el entorno que merecemos las y los michoacanos: de seguridad, desarrollo, armonía, sin miedo y con la aspiración de ser felices, enfatizó el líder del PRD.

Nos toca a todas y todos construir y tejer una sociedad de paz.