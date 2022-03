GRINGA, GRINGA: Tiznados por todos lados

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-02-MZO-2022/ “No jalen que descobijan”, al destapar la cloaca d la SEE evidencian a un ex líder centista que a través de su pareja sentimental vendía plazas y a una diputada, con licencia, que a través de su mamá hacía lo mismo.



El gobierno está como los gatos primero hacen sus porquerías y luego la quieren tapar , pero como este gobierno es anticorrupción no tardarán mucho en exhibir a los que vendieron de plazas, ay que ver a quienes si son “honestos” como la corunda y que responda el ex líder sindical.



¿Sería bueno que diga quién y quienes vendieron las mil 600 plazas vendidas en 300 mil pesos, porque las verdades a medias no sirven como tirar la piedra y esconder la mano.



Ahora resulta que descubrieron el hilo negro y que son los “ex funcionarios” quienes arman desordenes y que en los bloques carreteros y plantones no participan solo maestros ¡oooh! Ahora resulta, Yarapri si sabe trabajar, aprendió con JARA.



Bueno “tantos nuevos talentos” “la mayoría domina el arte de hacer el amor” “el arte de seducción” porque entre novias y amantes lastan solitos, piensa que el cargo es eterno, pregúntenle a Memo Kultura, ¿qué le sucedió cuando dejó de ser funcionario… ?



¿Y los regiburros? ¿Ontan? Las oficinas lucen prácticamente solas, en algunos cubos se encuentran los asistentes, ahora sigue el desorden en la administración y no se observa el trabajo de regidores en coordinación con las secretarías correspondientes.



Pero pos que se puede esperar si no asisten a los actos cívicos, el ayuntamiento, los regiburros deben entender que es su obligación, según la ley organiza municipal, asistir a los actos cívicos, es una obligación y si no van que se puede esperar de otro tipo de trabajo como la gestión, el cuidado de áreas verdes, o el cumplimiento del 115 constitucional.



En seis meses el actual gobierno no han logrado resolver los problemas sociales de salud y de seguridad, Uruapan del regreso, la basura por todas las calles parece que el servicio público es inexistente, inseguridad a luz del día, no se ha logrado mejorar nada ¿hasta cuándo?



Divide y vencerás, se pasan de cabrones aquellos que pretenden confrontar al preciso con la prensa, aunque la administración esta como parcela de ejidatario, porque solo “tiene pedacitos buenos” falta mucho por hacer.



Pero bueno la prensa no es perita en dulce, pero tampoco tiene porque aceptar ser exhibida datos pesos, finalmente si los gobiernos pagan y firman convenios de publicidad será la Auditoría Superior de Michoacán quien determine si son legales o ilegales .

La encuerada que le dieron a los medios de comunicación, exhibiendo convenios, es un acto vil, cobarde, porque no lo dan a conocer públicamente y den a conocer de cara a los propios informadores tiran la piedra y esconden la mano.



Son chingaderas que pretendan por un lado hacer quedar mal al preciso filtrando información que finalmente es publica y si no quieren u se conozcan que no hagan convenios y punto abogar por la transparencia y los negarse a transparentar.



No has lo que no quieras que te hagan, si dice el dicho, pues bien si el gobierno hace mal y de mala fe a los periodistas los exhiben ¿Por qué no exhiben sus malos manejos obras encarecidas moches, porque de que los hay los hay.



En Uruapan, no se hacen mal los boletines, no se contratan, empresas fantasma, tampoco se hacen pedazos de obritas de construcción mucho menos el número de personal en el área de comunicación social, ahs que no hay dinero…



Los de PRD se quedaron solititos y ¿Cómo quieren que asistan a las reuniones ya se fueron a primor? En el perdere no encontraron solidaridad, ni trabajo.



Que los Morenos ex perredistas y ex priistas aprendan a proteger sus equipos porque si se agringan será la misma gata pero revolcada y pos GRINGA, GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHING…

FE DE RATAS: este texto es ficción, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.