El gobierno federal descuidó, maltrató y olvidó a las mujeres: Marko Cortés

• Es inmoral que el gobierno hable de feminismo cuando se olvidó de las mujeres violentadas y no han hecho nada por apoyarlas.

• Alejandra Gutiérrez anuncia la puesta en marcha de un protocolo en los 283 municipios panistas, para abrir espacios donde las mujeres que sufren violencia puedan recibir atención las 24 horas del día.

• “No nos vamos a cansar, no vamos a bajar la voz, la violencia feminicida es la violencia más brutal contra las mujeres”: Laura Esquivel.

• “La marcha de mañana no será con marros y sopletes, será una marcha con espíritu y anhelo de que su gobierno se ponga a trabajar a favor de las mujeres: Kenia López Rabadán.

Ciudad de México, a 7 de marzo de 2022.- Es inmoral que quienes con sus acciones de gobierno han lastimado a la mujer pretendan hablarnos de feminismo, porque se les olvidaron las mujeres violentadas y no han hecho nada por apoyar a las madres que buscan a sus hijos e hijas desaparecidas, afirmó el presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza.

En conferencia de prensa, en el marco del Día Internacional de la Mujer, señaló que el gobierno federal gasta el dinero público en lo que no tiene que gastarlo y lo recorta en los programas y acciones que buscan proteger a las mujeres de la violencia.

“El gobierno morenista no solo descuidó a las mujeres, las maltrató, se olvidó de ellas y les quita a diario programas y presupuesto. La última gran estocada fue el Programa de Escuelas de Tiempo Completo que justamente era una manera de apoyar a las madres trabajadoras para dejar a sus hijos en buen resguardo y poder llevarlo necesario a casa”, sostuvo.

Acompañado por dirigentes, senadoras, y diputadas federales y locales, refrendó su solidaridad con la lucha de las mujeres y anunció que el PAN impulsará todas las medidas públicas y partidistas que ayuden a erradicar el acoso y la violencia contra la mujer.

Cortés Mendoza alzó la voz en contra del desprecio del gobierno a la mujer en este sexenio con la desaparición de las Estancias Infantiles, los refugios de las mujeres víctimas de violencia y el Seguro Popular. También se pronunció en contra de los feminicidios y el silencio del gobierno de los gobiernos federal y de la ciudad de México.

“Ante los hechos, ya quedó muy claro que ni al gobierno, ni al gobierno de la Ciudad de México le importan las mujeres, lo que también quedó muy claro es que tanto el gobierno federal, como el gobierno de la Ciudad de México les tienen mucho miedo a las mujeres, por eso se rodean con vallas, se esconden en su palacio, porque saben que las madres, las hijas, las hermanas, las nietas, las abuelas con razón están muy enojadas y hoy claman un trato digno”, detalló.

Cortés Mendoza también expresó su total indignación por los hechos violentos ocurridos en el estadio de la Corregidora, manifestó su solidaridad con las personas heridas y aseguró que habrá un castigo ejemplar para los responsables.

“México no puede estar condenado a la violencia, por esto también nuestro más enérgico reproche y condena por la violencia que estamos viviendo en Baja California, Colima, Michoacán, Veracruz y Zacatecas, violencia provocada en gran parte por la fracasada política de “abrazos y no balazos” del gobierno federal frente al crimen organizado”, comentó.

Por su parte, la secretaria de Promoción Política de la Mujer (PPM), Laura Esquivel, afirmó que hoy lo más importante es visibilizar lo que para el gobierno solo son números, porque todos los días 11 mujeres son asesinadas en México, hay más de 15 mil carpetas de investigación por violación y casi 70 mil por delitos sexuales.

El gobierno desprecia a las mujeres, dijo, porque no hace nada por las13 mil 112 mujeres que han sido asesinadas en este país.

Esquivel anunció tres acciones concretas para seguir impulsando la protección de las mujeres. El primero, es una excitativa a la presidenta del Senado Olga Sánchez Cordero, para que ya se dictamine la minuta de Cámara de Diputados que reforma el tipo de feminicidio en el Código Penal.

La segunda es que el PAN será el primer partido político que contará con un protocolo para prevenir y atender los casos de acoso y hostigamiento sexual en el Comité Ejecutivo Nacional, Comités estatales, Ayuntamientos y estados gobernados.

Y tres, el compromiso de hacer una regla inamovible la paridad en nuestros órganos estatales y municipales, lo cual quedará como un derecho en los estatutos del partido.

“Lo decimos claro, no nos vamos a cansar, no vamos a bajar la voz, la violencia feminicida es la violencia más brutal, la expresión más brutal de la violencia contra las mujeres y hoy emprenderemos una lucha incansable para dejar de normalizar cada feminicidio en México, una lucha para que el gobierno no siga dando la espalda a más de 64 millones de mujeres que luchamos todos los días por nuestra vida y por nuestra libertad”, puntualizó.

A su vez, la senadora Kenia López Rabadán señaló que la violencia hacia las mujeres no solo no para, sino que empeora, esto es responsabilidad directa del Estado mexicano y el presidente López Obrador, quien, con su discurso minimiza las demandas de las mujeres.

“Nos quiere ver débiles y desarticuladas como movimiento, quiere cuestionar a los feminismos, quiere cuestionarnos a las mujeres, no señor presidente, no quiera descalificar la lucha histórica. La marcha de mañana no será con marros y sopletes, será una marcha con espíritu y anhelo de que su gobierno se ponga a trabajar a favor de las mujeres”, destacó.

En tanto, la presidenta de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), Alejandra Gutiérrez, anunció la puesta en marcha de un protocolo en los 283 municipios panistas, que destaca la apertura de espacios donde las mujeres que sufren violencia puedan recibir atención las 24 horas del día.

Agregó que los alcaldes panistas firmarán un decálogo que busca reforzar el trabajo municipal en favor de la protección de las mujeres.