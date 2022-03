GRINGA, GRINGA: Los golpes bajos de Morón

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MAR-15-MZO-2021/ ¿Y la seguridad señores Campestre, Bergolla y cabeza de algodón? Y ¿la prevención del delito? Mucho presumen de ser “preventólogos” (as), pero ha de ser de embarazos, porque de seguridad no se ve nada. Por eso no es bueno escupir al cielo.



No cabe duda que de lo que presumen carecen, presumen que con un minicurso ya son expertas y expertos ¡Pos no señores! hay que saber de qué hablan, textean en facebook y muchos mensajitos y en los hechos nada de cumplimiento.



Bola de baquetones, hace falta que Bailón se faje los pantalones, y haga entrar en cintura a los secretarios quienes o ¿Será de balde la creación de esa nueva secretaria hecha para él solito pero que en los hechos no se han vito resultaos positivos.



Ps así se las gastan ahí está Omarcito, el proyecto que han solicitado nomás no lo puedo hacer, aun cuando le contrataron un asesor experto de Morelia, tuvo que recurrir el experto en planeación, don Roberto Flores, doctorado en Antrología, posgraduado en Quinchos y tangófilo de afición.



Por funcionarios torpes, lentos, atenidos y buenos para nada Uruapan esta como esta, no hay mucho de lo que puedan presumir, en 7 meses de administración no han logrado nada



Uruapan ésta sumida en la inseguridad falta de servicios públicos, pésima imagen urbana, Bailón no se pone las pilas o no pude con tanto asno? ¡No se ve, no se ve, esa chamba no se ve!



Tienen con qué y tienen con quién así que cumpla con e115 constitucional, con una reverenda chingada ¡basta de hacerle al tarugo, se hacen que los trabajadores! ¡Basta de pendejadas! ¡P O N G A N S E A T R A BA J A R! el 2024 aún no llega…



¡Basta de estar en la pendeja, de hacer que trabajan, de cargar con un chingo de guaruras ¿eso qué? Así han de tener la cola de ratas colas peludas…



Aparte de pagarles cómo funcionaros y representantes popular, les paga guauras, cómo por no hacer nada y los regiburros haciéndole honor a su apodo



Pos mientras los regiburros anda en la pendeja anda ¡Con todo! Carlitos Manzo pero no menzo, logró reunir a los grandes del polca, cuanta verdad hay en aquella frase vulgar de la polaca “los políticos pueden comer caca y estar sonriendo” se la comen toditita…



En los telares se reunieron los morenos para escuchar las “benevolencias” que tiene que tiene a reforma eléctrica, pero se convirtió en pasarela política y como conductor principal Carlitos el diputado del sombrero.

Hubo acareados y otros que llegaron como el llanero solitario “solitititos” pero la realidad aquella actividad se convirtió en un prostíbulo político de chile mole y pozole, las putas de a placa…



Hubo otros actores que llegaron sin pena ni gloria, que no logran encajar en el mundillo de la polaca, como dicen el dicho zapatero a tu zapato.



Pero parece que cabecita de algodón, Bergolla y Campestre se están peleando funcionarios e intercambiando disfuncionales, que andan como chapulines brincando de una dependencia a otra, eso demuestra la deslealtad y la falta de equipo sólido que tienen los diferentes órdenes de gobierno ¿El perfil vale madres?



Y todo con rumbo al 2024 se unió el agua con el aceite, priistas, panistas y morenitas en el mismo lugar y con la misma gente, lo que hace el poder y el dinero…



El que no soporto el baño de pueblo fue Peter Pancartel abandonó el lugar 10 minuto después e su llegada ¿qué mino? Que estaría a jet set de la poca y no imagino que había artos acarreados y hasta en camiones urbano…



Cómo ya Lo había dicho esta Traviesa los lideres urupenses se unieron para exigir al Reno “respete acuerdos de descuentos que han dado en las últimas décadas, pero esta vez toparon con piedra.



¿Quién asesora a Gaby Cazares? ¿Denuncia ante el IEM la violencia de género, quién la asesoró; ésto y una queja dirigida a la mamá del diputado Gaoa, es lo mismo.



En Michoacán las cosas están al revés, a Bergolla le salió el tiro por la culata con la visita del embajador de E.U en México, Kent Salazar, en plena rueda de prensa exhorto a sus compatriotas “para que no visiten Michoacán porque es peligroso”, dijo, vaya campaña al Tianguis artesanal que está en puerta.



Pos síganle, hay quienes le apuestan al fracaso de la actual administración, otros aseguran que Nacho Campestre si la levanta, ps a r que haces porque si se agringan se van a quedar diciendo que eran gobierno y se les va a ir como al músico “en templar y salir a miar” y poa GRINGA, GRINGA, EL QUE APENDEJA SE CHINGA…



Fe de ratas.- este texto es ficción, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.