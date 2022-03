Frente a escenarios complejos que atraviesa México, urge la visión pacifista de Lázaro Cárdenas del Río: PRD

Desde el PRD, el llamado es a la paz, a la armonía, a unificar a nuestra sociedad

Exigimos a los gobiernos federal y estatal que reconsideren la forma de conducir el país

PRD mantiene vigente el pensamiento Cardenista



INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ VIE-18-MZO-2022/ Ante los escenarios tan complejos por los que atraviesa nuestro país y nuestro estado, de violencia, inseguridad, de vulnerar los derechos humanos, autoritarismo, de intolerancia a quienes piensan diferente y trastocar la división de Poderes, es urgente retomar la visión pacifista y de unidad del General. Lázaro Cárdenas del Río.



En el marco del 84 Aniversario de la Expropiación Petrolera en México, las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), encabezados por el Presidente, Octavio Ocampo Córdova y el Secretario General, José Guadalupe Aguilera Rojas, colocaron una ofrenda floral y rindieron guardia de honor en el Obelisco a Lázaro Cárdenas.



El Presidente del PRD, Octavio Ocampo Córdova, destacó que a 84 años de haberse decretado la Expropiación Petrolera en México es importante retomar la visión y legado del General Lázaro Cárdenas del Río, quien mantenía siempre la pacificación y el diálogo en la solución de conflictos internos y externos.

El líder del PRD, afirmó que son necesarios los principios del Cardenismo ante un escenario complejo que vive el país, con un gobierno que trastoca los derechos humanos, que no respeta la división de poderes, que no escucha y no atiende las principales demandas de la ciudadanía.



Hoy exigimos a los gobiernos federal y estatal que reconsideren la forma de conducir el país, que generen condiciones de paz, seguridad y armonía.

En su mensaje, el Secretario general del PRD, José Guadalupe Aguilera Rojas, pormenorizó las acciones y el legado que durante su gestión como Presidente de México, impulsó el General Lázaro Cárdenas del Río, en el ámbito agrario, educativo, política exterior y de asilo y organización social.



Una de las acciones más importantes y de avanzada fue la Expropiación Petrolera, como acto de soberanía nacional para imponer respeto al estado de derecho y mantener dignidad del estado mexicano en el mundo.

Aguilera Rojas enfatizó que hoy requerimos esa visión pacifista del Cardenismo, de negociación, de alcanzar acuerdos, de promover la unidad de la sociedad; de no polarizar, no dividir, no fomentar el descrédito ni la intolerancia a quienes piensan diferente, sino el respeto a la libre manifestación de las ideas en el entendido de que la pluralidad enriquece la democracia.



De su parte, la Regidora del PRD, Minerva Bautista Gómez, dijo que el pensamiento y el actuar del General Lázaro Cárdenas del Río, son necesarios para cambiar el rumbo que lleva el país.

Minerva Bautista se pronunció a favor de la paz, la seguridad, la estabilidad social, justicia y exigió que no haya más indolencia por parte de los gobiernos federal y estatal.



Hoy en el 84 aniversario de la Expropiación Petrolera, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) mantiene vigentes los principios del Cardenismo, con el anhelo de la justicia social, la paz y armonía.