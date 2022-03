Ya basta de divisiones en Michoacán: Antonio García

• Senador de la República hace un llamado a trabajar en unidad por el bien de Michoacán

Morelia, Michoacán a 19 de marzo de 2022.- Al ser convocado al Segundo Encuentro del Plan de Apoyo a Michoacán, el Senador de la República, Antonio García, en un marco de respeto hizo un enérgico llamado a no continuar con las divisiones, ya que se necesita del diálogo y la unidad para poder construir el desarrollo que Michoacán necesita.

Al hacer uso de la palabra y dirigiéndose al titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, así como al Gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, además de diputadas, diputados y presidentes municipales, el Senador de la República expresó su preocupación también por la escalada ola de violencia, que ha llevado a Michoacán al primer lugar en homicidios dolosos.

“Ya basta de divisiones, si quieren y consideran que solas o solos se pueden resolver los problemas, solo el Gobierno del Estado y su aparato; entonces no tiene caso que estemos aquí; pero yo soy de los que creo, que requerimos hoy más que nunca inclusión, requerimos escucharnos todas y todos; no podemos hacer como que nada pasa, porque entonces el problema no se va a resolver. Hoy lo que más lastima a Michoacán es la inseguridad, hoy lo que más lastima a Michoacán es la falta de comunicación entre todos los que ocupamos un cargo público”.

Antonio García llamó a todos los que tienen una responsabilidad, desde el cargo más modesto al cargo de más alto de representación, a coadyuvar con el Gobierno de Michoacán.

“Queremos estar coadyuvando, apoyando señor gobernador; pero si no hay comunicación, si no nos permiten expresar las cosas, pues no lo vamos a poder lograr. Ya basta, Michoacán requiere de unidad de todas y todos, que no nos gane la soberbia que no nos gane echándole culpa al pasado, porque así no se resuelven las cosas”.

Por último, pidió a Adán Augusto que ayude a unir voluntades entre todas las fuerzas políticas, para poner a Michoacán por el camino de la prosperidad.