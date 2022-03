Urgente profundizar acciones de combate a la pobreza infantil: Gloria Tapia

Recalcó que las perspectivas de desarrollo de un estado y un país en el que gran porcentaje de sus infantes están en condiciones de marginación, no son alentadoras

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ LUN-21-MZO-2022/ Es urgente profundizar acciones para el combate a la pobreza infantil en Michoacán, ya que resulta inaceptable que el estado ocupe el noveno lugar nacional con esta problemática, recalcó la diputada Gloria Tapia Reyes, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

“Es lamentable que, en un estado con tal riqueza como Michoacán, prácticamente dos de cada tres niñas y niños vivan en condiciones de pobreza, y un 65 por ciento carezcan de seguridad social”.

La legisladora recalcó que las condiciones de pobreza y marginación en Michoacán no lograrán abatirse si no existe un combate de fondo a las causas que las originan, pues está visto que los programas de dádiva social no representan más que un mejoralito para lo que es una enfermedad mayor.

“Autoridades, representantes populares y sociedad debemos apostarle al desarrollo y la protección de la infancia, pues de lo contrario las y los niños marginados de ahora se convertirán en los hombres y las mujeres en la miseria del mañana”.

Gloria Tapia calificó de inaceptable que miles de infantes en Michoacán estén en situación de pobreza multidimensional, es decir, que carezcan de recursos para acceder a los servicios y bienes que le permitan cubrir sus necesidades básicas, además tienen carencias en indicadores como acceso a servicios de salud, educación, seguridad social, alimentación, servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda.