PRD Michoacán respalda acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, contra el decreto que autorizó el Senado

“Decretazo” a capricho del Presidente para opinar sobre revocación de mandato: Octavio Ocampo

Morena pretende “comprar” la revocación de mandato, señala dirigente

Preocupante que el Presidente de la República no respete las leyes y las instituciones

INFOMANIA/ ORELIA, MICH./ VIE-25-MZO-2022/ El Partido de la Revolución Democrática (PRD), respaldó la acción de inconstitucionalidad que presentó el PRD nacional y la coalición Va por México, en contra del decreto que se autorizó en el Senado para permitir a los servidores públicos y al Presidente de la República opinar sobre la revocación de mandato, aun cuando existe una veda electoral que ha impuesto el Instituto Nacional Electoral (INE).



Octavio Ocampo Córdova, presidente del PRD, señaló que el “decretazo” que se aprobó en el Senado de la República, fue impulsado por Morena, en lo que se entiende un capricho para el Presidente, para que se le pueda permitir opinar y posicionar el tema de la revocación de mandato.

Por ello, el PRD y la coalición Va por México presentaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de inconstitucionalidad para que se suspenda el decreto porque está por encima de la Constitución y las Leyes.

Ocampo calificó como preocupante y peligroso que el Presidente de la República no respete las leyes ni las instituciones, y prueba de ello es que, aun cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) ha impuesto una veda electoral y le ha ordenado “bajar” y no transmitir ceremonias donde se evidencia propaganda gubernamental, no lo hace, por el contrario, descalifica y evidencia a la autoridad electoral.

El dirigente del PRD, sostuvo que la llamada consulta de revocación de mandato desde su origen está viciado, con errores desde la recolección de firmas, con violaciones a la Ley al contratar espectaculares, y han ido más allá, al inaugurar obras inconclusas y la entrega de recursos de los programas sociales por adelantado, con la intención de promover la revocación de mandato, y por otro lado, incidir en las elecciones estatales que habrá en seis estados de la República.

“Quieren comprar la revocación de mandato, por eso, el llamado a quienes estarán en las mesas receptoras, a quienes fueron insaculados, para que actúen correctamente, no quisiéramos que sucediera lo mismo del proceso electoral pasado, que ellos mismos llenaban las boletas. Seremos vigilantes de que no se vaya cometer lo mismo de junio del año pasado”, expresó Ocampo.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha sido promotor e impulsor de los mecanismos democráticos y de participación ciudadana, sin embargo, no en la forma en que el gobierno federal lo ejerce; durante este gobierno han sido “consultas” para el Tren Maya, aeropuerto Santa Lucía, para el juicio a ex presidentes y la cervecera de Constellation Brands.