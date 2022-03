Antonio García solicita protocolo de seguridad para presidentes municipales

• Insistió en que se necesita un cambio de estrategia

Ciudad de México a 30 de marzo de 2022.- Ante los hechos en los que perdieron la vida César Arturo Valencia y Enrique Velázquez Orozco, ediles de Aguililla y Contepec, respectivamente, el Senador de la República, Antonio García, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como el Gobierno de Michoacán, a activar un protocolo que proteja a las y los presidentes municipales, ya que la inseguridad vulnera a esta célula de gobierno más cercana a las y los ciudadanos.

Indicó que es muy preocupante como la violencia e inseguridad en contra de quienes han sido electos democráticamente, no sólo atenta contra las y los presidentes municipales de México y Michoacán, sino que además compromete la independencia, autonomía e integridad de la Federación.

“También es importante que aquí, este Senado de la República, pues no se quede solamente de espectador y solamente pidiendo minutos de silencio por la muerte de algún alcalde… ya sea hombre o mujer. Eso no puede seguir o no debería seguir así”.

Antonio García señaló que seguirá insistiendo en que el tema de seguridad debe ser tomado con mucha responsabilidad y sin politizar, ya que es un tema muy lastimoso.

“No más alcaldes muertos. Le están pegando a la vida democrática de nuestra nación, por eso, presidenta y compañeras compañeros senadores, propongo que sea de urgente dar una resolución… no esperemos más asesinatos”.

Asimismo refirió que en lo que va de 2022, han sido asesinados cuatro presidentes municipales: Enrique Velázquez Orozco, de Michoacán; Jorge Luis Tello García, es alcalde de Jalisco; Benjamín López Palacios, de Morelos; y Cesar Arturo Valencia Caballero, de Michoacán.

“Si no se actúa, vamos a seguir repitiendo la historia y exhorto también, muy respetuoso, al Gobierno Federal y es que debe de analizar la posibilidad de cambiar la estrategia”.

Durante lo que va del sexenio de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, han fallecido víctimas de homicidio doloso 16 alcaldes y alcaldesas, 12 de los cuales pertenecían a partidos opositores a Morena.