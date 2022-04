No pongamos en riesgo la vida de las y los niños: Diputada Luz María García

Comunicado de prensa 15/Morelia, Michoacán a 31 de marzo de 2022.- Las secuelas que pudieran presentar las y los niños por el virus del Covid-19 pueden ser tan graves que se pondría en riesgo su vida. Por ello, desde la Comisión de Salud y Asistencia Social, presidida por el Grupo Parlamentario del PES Michoacán, presentó un exhorto en el Congreso del Estado para que el Ejecutivo Federal comience la inmediata aplicación de vacunas PFIZER BioN-Tech en niñas y niños a partir de los 5 años de edad.

¨Hemos visto que a nivel mundial se está aplicando la vacuna en niñas y niños de cinco años en adelante y no han presentado problemas. En México y en Michoacán, no nos podemos quedar atrás, no hay nada más importante que la vida y mucho más sensible es el tema cuando se trata de la niñez. No pongamos en riesgo su vida¨ Comentó la diputada Luz María García, integrante de la Comisión de Salud y Protección Civil.

Otro factor a considerar, es el regreso de las actividades educativas de manera presencial, ya que las niñas y niños en edad escolar representan una alta proporción de casos positivos de Covid-19 y juegan un papel central en su transmisión, por lo que la vacuna se considera necesaria y urgente en niñas y niños desde los 5 años de edad.

¨La Asociación Americana de Pediatría ha hecho recomendaciones con respecto al regreso a clases, entre las medidas que ya conocemos todos, también recomiendan la vacunación de los niños de cinco años en adelante. Se ordenó el regreso a clases, pero sin garantías, sin vacunar a niñas y niños, tampoco se tiene un sistema de pruebas, detección y rastreo, solo estamos poniendo en riesgo la vida de estudiantes, familias y a todo el personal que labora en las escuelas¨. Comentó la diputada, Luz María García.

Finalmente, la Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología, reportó 295 mil 233 contagios, 12 mil 977 hospitalizaciones, 971 intubaciones y mil 88 defunciones en el rango de edad de 0 a 17 años, reforzando el exhorto presentado para que de inmediato se vacune a los niños desde los cinco años.