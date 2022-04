Crece el trabajo territorial y estructura partidista del PRD Michoacán

Volvemos al origen para reencontrarnos con las bases: Octavio Ocampo

Delegados distritales y especiales recorren los municipios

A casi 33 años de su fundación, el PRD recobra vigencia



INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ DOM-03-ABR-2022/ Los delegados distritales y especiales de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), continúan recorriendo los municipios con el objetivo de fortalecer la estructura partidista y el trabajo territorial.

Como parte de las acciones de renovación e integración de las Direcciones Municipales Ejecutivas (DME), Octavio Ocampo Córdova, presidente del PRD, ha recorrido más de 50 municipios, como Tlazazalca, Huetamo, Salvador Escalante, Tlalpujahua, Contepec, Tarímbaro, Salvador Escalante, Zacapu, Lázaro Cárdenas, Maravatío, y otros.



“Estamos llevando el mensaje del PRD a nuestra militancia, estamos regresando a nuestro origen, haciendo un trabajo de territorio, de cercanía y reencuentro con las bases, de unidad con todos los sectores”, afirmó.

El dirigente partidista, enfatizó que a casi 33 años de haberse fundado el PRD, nuestro partido recobra vigencia, hoy más que nunca es indispensable recordar los motivos que nos dieron origen.



“Hoy estamos regresando a ese pasado, con un régimen autoritario, con un Presidente de la República que no escucha, no dialoga y que impone su voluntad; y ante eso, no podemos guardar silencio”, expresó.

Mientras siga este régimen en la Federación y el estado, mientras sigan sucediendo cosas que afecten a la ciudadanía, el PRD tiene razón de existir.

“Vamos a seguir creyendo en el PRD, vamos a levantar nuestro partido para salir victoriosos en el 2024”, afirmó Ocampo.

Es importante recordar que Octavio Ocampo Córdova, Presidente del PRD, es delegado distrital en Maravatío; José Guadalupe Aguilera Roja, secretario general del PRD, Los Reyes- Zamora; Brissa Arroyo Martínez, Secretaria de Comunicación Política, Pátzcuaro-Tacámbaro; Verónica Naranjo Vargas, de Agenda de igualdad de género, Morelia-Hidalgo.

Asimismo, Martha Lilia Cortés Rangel, Secretaria de Gobiernos y Asuntos Legislativos, Paracho-Zacapu; Helder Valencia Soto, Secretario de Planeación Estratégica y Organización, Tarímbaro- Puruándiro y Luis Manuel Magaña Magaña, Secretario de Asuntos Electorales y Política de Alianzas, Uruapan, Apatzingán.

Los Delegados especiales son: Marco Antonio González, Coalcomán; José Luis Esquivel Zalpa, Zitácuaro-Huetamo; Christian Benait Couto Ponce, Múgica y Ángel Rafael Macías Mora, Jiquilpan- La Piedad.