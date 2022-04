GRINGA, GRINGA: Revocación o ratificación

LATRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ LUN-04-ABR-2022/ El dinero, el amor y lo pendejo son tres cosas que no se pueden ocultar parece que en la presidencia hay amores y amores, en los corrillos de la alcaldía se habla de una nueva pareja dispareja.. La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante…aguuuaaas… No en Uruapan, en otro pueblo.

“Y que no le digan en la esquina el venao el venao” ¿Por qué los presidentes municipales incurren en deslealtades maritales? Yadira y la síndica (la síndica porque es una de las mujeres más cercanas al presi solo por eso)cuidan bien a Nacho no se vaya a salir del carril… buena alianza, pero lo cuida más su secretario particular, para que nadie se le acerque ni tantito.



No hay mal que dure 100 años ni enfermo que los padezca, Nacho campestre no podrá sostener tres años disfuncionarios ineptos y buenos para nada, o aquellos que reciben moches a diestra y siniestra, que todo se sabe en este pueblo y en su momento saldrá a luz.



Y hablando de pendejadas, dice el dicho que el acomedido nunca queda bien, Omar malas Obras, lo corrobora, porque asegura que la empresa constructora Copal se acomidió y quedó mal con una obra mal hecha.



La constructora Copal se agringó en la calzada La fuente construyó una obra malhecha, el ya famoso vado, repararla le costó dinero trabajo y esfuerzo para hacerlo de nuevo y lo peor imagen hay que ver s Copal está realizando todas las obras n Uruapan o la mayoría.



Parece que el jefe de Omarcito, “la oveja negra” de la administración, es la constructora copal y no al presidente, porque el secretario de obras obedece más a sus intereses que al del pueblo.



Ya vamos en el octavo mes de la administración y no se ve claro, aunque no presumen buenos proyectos no se ve claro, las calles siguen en malas condiciones, llenas de basura, sin alumbrado público y con pozos por dónde quiera finalmente será el sereno pero la responsabilidad recae en la cabeza, Nacho Campestre, pero los achichincles no quieren entender que su proyecto y posibilidad de tener chamba se llama Ignacio.



Están vendo la tempestad y no se incan, habrá reunión el próximo sábado y ¡oh sorpesa! Morenaza no tiene o que ni con quién, y salen a la defensa, como siempre, los Ramones, son quienes llevarán, perdón invitarán a las personas.



Los morenos deben demostrar músculo, persona parte de ese partido simplemente están molestos, porque no los tomaron en cuenta para trabajar en la administración, a Morena igual que todos los partidos políticos se han convertido en agencia de empleos, todos quiern chamba y si no les dan… se encabronan..



El que no responde a sus intereses personales es Leo Madrigal cuando ha apoyado proyectos de políticos mal agradecidos que cuando llegan a la cúspide simplemente le fallan, le incumplen compromisos, bueno Miguel Bardas no.



Fallado los políticos que en su momento apoyó para sus campañas, es un militante que merece llegar a la presidencia del comité municipal del PRD, en la derrota de PRD es uno de lo se están al pie del cañón…

Otra que está al pie del cañón más de su partido que de la secretaria que encabeza



Brenda Faja ha mermado en su perfil político, pero no su capital económico, el dinero lo pendejo y el amor, son tres cosas que no se pueden ocultar.



Cuautemochas ya en campaña para su cachorro, Lazarito rumbo al 24, ¡caray, no es descabellado que el jefe de asesores de la presidencia de la republica (AMLO) busque ser el sucesor.



Si para el 24 son candidatos (as) van Claudia Sheinbaum, por Morena; Lily Téllez, por la Alianza PAN-PRD-PRI y Lazarito Cárdenas, por el Naranja ¿quién llega? Hasta la pregunta es necia…



Bueno hablando la polaca parece que el peor es y será el mejor, nada es casualidad todo es causalidad, desde hace 20 años está cocinando la candidatura y el arribo a la presidencia de la república de Lazarito Cardanes ¡aunque usted no lo crea!



Le cerraron la boca a los morenos, que pretendieron enjuiciar a Silvano, improcedente el juicio político para Silvano Y POR SI FUERA POCO será el próximo líder nacional, de los perruchos y candidato amarillo a la presidencia de la república, SI NO HAY ALIANZA, en el 24 ¡¡¡ Ay wuey!!!



Ahora ya sabe pa qué Gaby Cazadora, acudía ál Ine y no a la fiscalía a presentar la denuncia de violencia política y no a la fiscalía, porqué el INE si da respuesta pronta y expedita… ay ta el caso del bronco…



Pos todo es para después de la consulta en Uruapan esperan acarrear amenos unas 50 mil personas para que vote en favor de ya sabes quién, veremos si como roncan duermen, de los ramones ni se duda por cierto descuido un poco la pesca por organizar la amble distrital de Morena.



Diría mi mamá “que van a saber los burros de freno” asi mero esos regiburros fueron con inapropiada al premio al emprendedurismo, el código de vestimenta quedo en pasado, les falló, no era de rebozo, ni de camisa clara y mucho menos de pantalón de ”cuerule”



La Canaco le entregó el premio Uendani al uruapense Ignacio Barragan que emprendió y trascendió, ben merecido.



La Poaolaca anda entre azul y buenas noche, todo revolcado, Bedolla sigue con harto conflictos y pos no dan una, se ha dejado mandar por todos menos por sus propias decisiones, pos válgame, ahorita están concentrados en la consulta y el acarreo a todo lo que da, tendrá que ser y bien hecho porque se trata de un gobierno diferente y pos gringa, gringa el que se apendeja se chinga…



