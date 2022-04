Se suman seis municipios más a Fortapaz

• Programa tiene espíritu municipalista y no se debe politizar: Bedolla

Morelia, Michoacán, 7 de abril del 2022.- Los municipios de Zitácuaro, Tarímbaro, Pátzcuaro, Salvador Escalante, Hidalgo y Maravatío se sumaron a la firma del Fondo para el Fortalecimiento de la Paz (Fortapaz), y con ello, “Michoacán avanza en la pacificación y fortalecimiento de la seguridad”, aseguró el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla.

En su mensaje para los ediles que signaron el convenio, el mandatario afirmó que la seguridad no es un tema que se deba politizar sino debe ser prioridad para todos los niveles de gobierno, por lo que agradeció la participación decidida de los presidentes municipales que se suman a esta firma.

Explicó que Fortapaz no solo es adquirir armas y patrullas, “es capacitación y formación constante, certificación, equipamiento, además de que el 10% de los recursos se va a prevención del delito y participación ciudadana, si no tenemos esto no vamos a lograr una paz duradera” refirió.

Ramírez Bedolla resaltó también la importancia que tienen los policías municipales de proximidad, quienes en muchas ocasiones se consideran el eslabón más débil en la línea de seguridad, por lo que insistió en que deben estar capacitados, equipados y debidamente certificados para cumplir su función.

Recordó que el gobierno que encabeza es de espíritu municipalista, por lo que el acompañamiento seguirá siendo patente mediante reuniones con autoridades municipales para conocer de cerca la problemática y encontrar soluciones en conjunto mediante el diálogo.

Firmaron el convenio de Fortapaz los presidentes municipales de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela; Tarímbaro, Vladimiro Alejandro González Gutiérrez; Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola Álvarez; Salvador Escalante, Araceli Saucedo Reyes; Hidalgo, José Luis Téllez Marín y de Maravatío, José Jaime Hinojosa Campa.