GRINGA, GRINGA: Artezánganos debes desfilar de presidencia a la calle

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ VIE-08-ABR-2022/ Si tanta cola que le pisen tiene y tanto miedo le dan los Uruapenses que se quede en su casa, no queremos un gobernador que venga a cerrar las calles e impedir el acceso a los uruapenses, la fiesta es de los artesanos no de los políticos…



Como bien lo dijo Toño Berber en alguna ocasión si el gobernador tiene tanto miedo que no venga, no hagan político un tianguis que es de y para los artesanos.



Aprendamos de Lazarito Cárdenas que puede transitar como Juan por su casa sin escoltas gandallas ni temor a que lo señalen con el dedo.



Hay personajes que prefieren ausentarse a compartir el desfile con el gober Feyo como el senador Casimiro Méndez que se abstendrá de marchar con sus amigos artesanos en solidaridad con su municipio y los pueblos originarios que siguen esperando resultados de la 4T

Según Bergolla en Michoacán ya no hay delincuencia ¿los hizo polis, como su tocayo el virrey, Feyo Castillo? Creen que los michoacanos nos chupamos el dedo o qué se le ocurre pensar al gober precioso.



Pos mucho ruido y pocas habas, se habla del Tianguis más por los ciudadanos que por el propio departamento de comunicación, ni del Estado ni de Uruapan han dado el ancho, pero si asi les gusta ay síganle…

Los ineptos funcionarios deben ser cesados de su cargo, por lo pronto a Javier Espinosa, el chico del apartamento cinco doce, ya se le vio “trabajando” dejó e glamour en su cuarto del Hotel Plaza, pero no cumple las expectativas…



Corre y se va con el administrativo de tránsito burricipal, Mike Campos, se fue simplemente porque no “charpió” o quizá por desobediente cómo está eso que se los gruyeros se llevaban carros y él lo desconocía, mucho descuido para una funcionario.



Dicen las malas lenguas que ya se va la secretaria Aleli porque recibirá una oferta de mejor cargo y llega en su lugar Jelipe Constantino, ¡con razón anda cerquita del preciso.



Bueno pos así las cosas otro que se fue sin decir adiós fue Arturo Garcia, dejó el Talle Municipal para irse a cobrar a la Unidad de Servicios Regionales pero en su caso fue al contrario, dejó los brazos que lo querían y se fue a onde no lo queren, a las oficinas de regionales de la SEE en Uruapan ¿ónde más?



Gerardo “Yayo” encargado de mantener limpia a ciudad, asegura que estamos mejor hoy que con Manri porque hoy hay más camiones de basura y llegarán otros 10 camiones recolectores ¿será esa la solución?



El tema de la basura va más allá de camiones, debe ser un trabajo integral, planeado en la que intervengan secretarias,

Los dimes y diretes siguen cada día con mayor encono, total ella sola el casado pero no es de jabón, no pasa nada no se alarmen eso se da en todos los gobiernos no será la primera ni la última.



Cuando se pelean las comadres salen las verdades, ya andan del chongo en el pete Onde quedo la sororidad? Ja ja ja Dana Silva ya tiene su nombre como su marca y ¿Onde queda el PT?



Balta Gaona se la volteó a Gaby Cazarez, ahora la petista tendrán que demostrar que fue denigrada y ofendida, porque con el nuevo sistema de justicia penal acusatoria, quien acusa debe demostrarlo fehacientemente..



Quienes sí demuestran el musculón que traen son los ramones que andan con toda la actitud para el bendito acarreo pal domingo, pos que ni le corran tanto por que en las casillas los dejaron solititos, los partidos políticos no van a llevar representantes de casilla así que van por la libre.



Cada voto cuesta aproximadamente mil pesos solitos van a decir cuánto invirtieron en la elección mentirosillas, que persigue otros fines menos la aprobación o negación al actual mandato



Nacho Campestre está en el lugar 57 de mejores alcaldes, en la encuesta Masive Caller, pero se cuestiona un mucho cuánto pago? A la encuestadora, eso se mueve así ya no se puede tapar el sol con un dedo porque en la encuesta en linea de Mitofsky Nacho no aparece, ¿que raro?, en demoscopáa no aparece, ni en los 10 mejores de Morena, que raro…



En Uruapan premiaron la transparencia y ni los pinches curriculums muestran, caray tanta vergüenza les da no tener carrera y decir que son abogadas y abogados, chingao ya parecen Armando Barragán.



Entre políticos te veas, abundan las mentiras y entre más mentiroso, corrupto y vagos mejor, ay tá a la exhibición de textiles, que vergüenza que quienes nos representan no guarden las formas, y vayan guandajonas…



A si nos tocó vivir y lo pior es que van a repetir y a elegirse pa otros cargos y por su culitito gusto…ganarán, quienes presumen d obtener cargos por inteligencia, así mero es pero inteligencia vaginal.



El que se ganó el lugar por su grado académico fue el doc, Flowers, pero pos ahora no quiere el queso si no salir de la ratonera. Dicen los enterados que pasando la veda dará a conocer su vocero del IMPLAN. ¿Será Carlitos?

Fe de ratas.- Este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.