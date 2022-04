Con lo destinado a revocación de mandato se pudo proteger con mayores recursos a mujeres violentadas y derechos de la niñez: PAN

• López Obrador gastó 1,692.5 millones de pesos en la revocación de mandato, con lo cual se podía incrementar en un 40% el presupuesto para Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia de Género: Laura Esquivel.

• La Secretaria de PPM puntualizó que este gobierno y López Obrador siguen en lo mismo, mucho discurso y nada de recurso, manipulando cifras a su antojo e interpretando mal sus “otros datos”.

Ciudad de México, a 11 de abril de 2022.- El ejercicio de revocación de mandato, que resultó una farsa para los mexicanos, salió más costoso en términos humanos, sociales y presupuestarios, pues con lo que se gastó se pudo haber protegido con más recursos los derechos de las mujeres y la niñez en México, aseguró la secretaria de Promoción Política del CEN del PAN, Laura Esquivel Torres.

Además, con esto se pudo haber beneficiado a 54,246 madres trabajadoras con hijos en estancias infantiles y fortalecer durante un año a las instituciones encargadas de la protección de mujeres contra la violencia.

“El pasado domingo vimos de nueva cuenta la simulación por excelencia por parte del gobierno, Morena y el Presidente de la República, donde lamentamos profundamente que hayan denostado una vez más el trabajo de las autoridades electorales, quienes cumplieron íntegramente con su labor”, destacó.

Pero lo que no podemos pasar por alto es que, por culpa de la revocación de mandato, que no sirvió de absolutamente nada y no tenía sentido, 74 mil niños que iban a la escuela de tiempo completo pudieron haber recibido cada uno 23 mil pesos al año, y con lo que costó este ejercicio manipulado por el presidente, se pudo comprar 4.3 millones de vacunas para niñas y niños en 2022.

Asimismo, el dinero se pudo utilizar para subsanar el terrible vacío que existe en la atención de la salud para las mujeres, pues con ello se pudieron construir 19 clínicas para detectar el cáncer de mama, y se podría haber incrementado un promedio del 40% a los subsidios por cáncer del IMSS e ISSSTE, lo que significaría una mejor calidad en el servicio de salud.

En Acción Nacional denunciamos, sostuvo Laura Esquivel, que este gobierno utiliza los recursos a capricho, de manera irresponsable, quitando a lo que verdaderamente importa, en beneficio de unos cuantos y no del bien común y eso se llama corrupción.